سعر سانج يونج توريس 2024 الجديدة بالسوق المصري

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها ومن ضمن السيارات الجديدة المعروضة للبيع سانج يونج توريس موديل 2024 ، وتنتمي سانج يونج توريس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتم تواجد هذه السيارة بالسوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق عالمياً .

محرك سانج يونج توريس موديل 2024

- مواصفات السلامة بـ سانج يونج توريس موديل 2024 :

زودت سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات

للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكترونى .

- محرك سانج يونج توريس موديل 2024 :

محرك سانج يونج توريس موديل 2024

تحصل سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي تيربو، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة تصل الي 168حصان، وعزم دورانها يصل الي 280 نيوتن/متر.

- أبعاد سانج يونج توريس موديل 2024 :

محرك سانج يونج توريس موديل 2024

تأتي سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1890 مم، وارتفاع 1720 .

- أسعار سانج يونج توريس موديل 2024 :

محرك سانج يونج توريس موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 599 ألف جنيه، ويصل سعر الفئة الثانية الي مليون و 699 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 888 ألف جنيه، الفئة الرابعة يصل سعرها الجديد الي مليون و 999 ألف جنيه .