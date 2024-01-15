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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ميتسوبيشي أتراج 2024 وصلت لـ750 ألف جنيه

مواصفات ميتسوبيشي
مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات السيدان، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات سيدان جديدة ، ومن ضمن تلك السيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 ، والتي يرغب المصريين في الحصول عليها بفضل ما تحمله من تكنولوجيات متطورة .

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

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- محرك ميتسوبيشي أتراج السيدان موديل 2024 :

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

تحصل سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 1200 سي سي ، وتنتج قوة 76 حصان، ويصل عزم دورانها الي 100 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أبعاد ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 :

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

تأتي سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4305 مم، وعرض 1670 مم، وارتفاع 1515 مم .

- مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة :

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات منها ، وسائد هوائية، و نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، وبها تكييف أوتوماتيك، ويمكن تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

- أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 :

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

تقدم سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد وصل إلي 740 ألف جنيه .

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