ميتسوبيشي أتراج 2024 وصلت لـ750 ألف جنيه

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات السيدان، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات سيدان جديدة ، ومن ضمن تلك السيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 ، والتي يرغب المصريين في الحصول عليها بفضل ما تحمله من تكنولوجيات متطورة .

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

- محرك ميتسوبيشي أتراج السيدان موديل 2024 :

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

تحصل سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 1200 سي سي ، وتنتج قوة 76 حصان، ويصل عزم دورانها الي 100 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أبعاد ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 :

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

تأتي سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4305 مم، وعرض 1670 مم، وارتفاع 1515 مم .

- مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة :

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

زودت سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة بالعديد من المميزات منها ، وسائد هوائية، و نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD ، برنامج التحكم في الثبات ESP، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، كما تدعم توصيل الهواتف عبر التطبيقات الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو ، وبها تكييف أوتوماتيك، ويمكن تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر.

- أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 :

مواصفات ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة

تقدم سيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الجديد وصل إلي 740 ألف جنيه .