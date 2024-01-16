سعر سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادة الأخيرة

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، ومن ضمن السيارات المتاحة داخل سوق السيارات المصري بعد زيادة أسعار السيارات عالميا هي سيتروين C4 موديل 2024 ، وتنتمي C4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

وارتفعت أسعار السيارات الجديدة بمختلف أسواق العالم ، بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- محرك سيتروين C4 موديل 2024 الكروس أوفر :

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

تحصل سيارة سيتروين C4 موديل 2024 علي قوتها من محرك 3 سلندر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيك، وتنتج قوة 155 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية .

- مواصفات الأمان بـ سيتروين C4 موديل 2024 :

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

زودت سيارة سيتروين C4 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة منها، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

- أبعاد سيتروين C4 الكروس أوفر موديل 2024 :

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

تأتي سيارة سيتروين C4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4360 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1520 مم .

- أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 414 ألف جنيه، بدلا من مليون و 304 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 110 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 599 ألف جنيه، بدلا من مليون و 439 ألف جنيه، بزيادة 160 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي مليون و 609 ألف جنيه، بدلا من مليون و 449 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 160 ألف جنيه .