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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادة الأخيرة

أسعار سيتروين C4
أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

يضم السوق المصري للسيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة مويل 2024 ، ومن ضمن السيارات المتاحة داخل سوق السيارات المصري بعد زيادة أسعار السيارات عالميا هي سيتروين C4 موديل 2024 ، وتنتمي C4 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

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وارتفعت أسعار السيارات الجديدة بمختلف أسواق العالم ، بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- محرك سيتروين C4 موديل 2024 الكروس أوفر :

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

تحصل سيارة سيتروين C4 موديل 2024 علي قوتها من محرك 3 سلندر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، ومقترن بها ناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيك، وتنتج قوة 155 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية .

- مواصفات الأمان بـ سيتروين C4 موديل 2024 :

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

زودت سيارة سيتروين C4 موديل 2024 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة منها، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP .

- أبعاد سيتروين C4 الكروس أوفر موديل 2024 :

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

تأتي سيارة سيتروين C4 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4360 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1520 مم .

- أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

أسعار سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 414 ألف جنيه، بدلا من مليون و 304 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 110 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 599 ألف جنيه، بدلا من مليون و 439 ألف جنيه، بزيادة 160 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سيتروين C4 موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل الي مليون و 609 ألف جنيه، بدلا من مليون و 449 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 160 ألف جنيه .

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