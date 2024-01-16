سبورتاج وسيراتو .. أحدث أسعار سيارات كيا في مصر

تقدم عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية "كيا"، عددا كبيرا من الطرازات المتنوعة في السوق المصري، والتي تختلف بحسب القدرات الفنية والتجهيزات، إلى جانب تنوع التصميمات ايضا، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، والرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" قائمة بأسعار سيارات كيا الرسمية في السوق المصري، إلى جانب استعراض أبرز المواصفات.

أسعار سيارات كيا الرسمية

1 – كيا جراند سيراتو 2023

تضم السيارة محرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 130 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية، مع استهلاك وقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتحتوي السيارة على وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS EBD ESP، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، نوافذ كهربائية، قفل مركزي، ريموت، انذار، كاميرا خلفية، حساسات ركن، مانع للسرقة ايموبليزر.

أسعار كيا جراند سيراتو 2023 بالسوق المصري

الفئة الاولى بسعر 1,219,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,339,900 جنيه.

أسعار سيارات كيا الرسمية

2 – كيا اكسيد موديل 2024

تستغرق السيارة 9.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من نقطة السكون 0، ودعمت بناقل حركة اوتوماتيك دبل كليتش 7 غيار، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، بقوة إجمالية 160 حصان و253 نيوتن متر من عزم الدوران، مع استهلاك للوقود بنسبة 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتقنية الدفع الأمامي.

أسعار كيا اكسيد موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,429,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,499,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا اكسيد موديل 2024 بسعر 1,599,900 جنيه.

أسعار سيارات كيا الرسمية

3 – كيا سبورتاج موديل 2024

دعمت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك 4 سلندر 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية قدرها 180 حصانا، و265 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك طراز DCT مكون من 7 غيارات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية.

اسعار كيا سبورتاج موديل 2024 الرسمية

الفئة الأولى LX كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,709,900 جنيه.

الفئة الثانية EX كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,829,900 جنيه.

الفئة الثالثة Highline كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,979,900 جنيه.

الفئة الرابعة Topline كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 1,999,900 جنيه.

الفئة الخامسة Special Edition كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 2,109,900 جنيه.

الفئة السادسة GT كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر 2,189,900 جنيه.

أسعار سيارات كيا الرسمية

4 - كيا سورينتو 2023

زودت السيارة بعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من وسائل التحكم، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل مركزي، و شاشة داخلية تعمل باللمس تقوم بدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، حساسات ركن لسهولة التحكم، وكاميرا 360 درجة، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى باقة من انظمة المكابح عالية الاداء.

وتستمد السيارة قوتها من محرك بقوة إجمالية بلغت 227 حصانا، و 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات، وبهذه القدرات تبلغ مدة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 8.5 ثانية.

أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2023

يبلغ سعر السيارة كيا سورينتو موديل 2023 نحو 2,899,900 جنيه.