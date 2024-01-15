تويوتا كورولا موديل 2003 للبيع بسعر مغرٍ

سوق السيارات المصري للمستعمل يوجد به عدد كبير من الإصدارات المعروضة للبيع ، وتوافره تلك الطرازات بعد اقبال المواطنين المصريين عل سوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، نتيجة الازمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي .

سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل

من من السيارات المعروضة للبيع تويوتا كورولا موديل 2003 ، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل

- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2003 :

زودت تويوتا كورولا موديل 2003 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية، ومصابيح ضباب امامية، واضاءة خلفية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شرة تويوتا ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، و 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة ، وبها إشارات جانبية صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف .

- محرك تويوتا كورولا موديل 2003 السيدان :

سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2003 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت كورولا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل :

سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2003 داخل سوق السيارات المستعملة بسعر 375 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .