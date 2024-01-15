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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا موديل 2003 للبيع بسعر مغرٍ

سعر تويوتا كورولا
سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل

سوق السيارات المصري للمستعمل يوجد به عدد كبير من الإصدارات المعروضة للبيع ، وتوافره تلك الطرازات بعد اقبال المواطنين المصريين عل سوق المستعمل بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، نتيجة الازمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي .

 سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل 

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من من السيارات المعروضة للبيع تويوتا كورولا موديل 2003 ، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

 سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل 

- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2003 :

زودت تويوتا كورولا موديل 2003 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية، ومصابيح ضباب امامية، واضاءة خلفية، وبها شبكة امامية يتوسطها شعار شرة تويوتا ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، و 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة ، وبها إشارات جانبية صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف .

- محرك تويوتا كورولا موديل 2003 السيدان :

 سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل 

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2003 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت كورولا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل :

 سعر تويوتا كورولا موديل 2003 بسوق المستعمل 

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2003 داخل سوق السيارات المستعملة بسعر 375 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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