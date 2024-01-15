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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 400 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك مستعملة للبيع بهذه المواصفات

شاهد| بـ 400 ألف
شاهد| بـ 400 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك متوافرة للبيع

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل، عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع منها أوبل استرا، وكيا سيراتو، ورينو لوجان، وسكودا أوكتافيا، ونيسان صني .

وتم توفير تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بشكل كبير، بالإضافة إلي أن سوق المستعمل تتميز سياراته بسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها .

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1- أوبل أسترا موديل 2006 :

تباع سيارة أوبل أسترا موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

أوبل أسترا موديل 2006

تحتوي سيارة أوبل أسترا موديل 2006 علي محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت أوبل أسترا من قطع مسافة تصل الي 180 كم/ساعة، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، ومعها رخصة سارية .

2- كيا سيراتو موديل 2009 :

تتوافر سيارة كيا سيراتو موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 360 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا سيراتو موديل 2009

تنقل قوة سيارة كيا سيراتو موديل 2009 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت كيا سيراتو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

3- رينو لوجان موديل 2015 :

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2015 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 375 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

رينو لوجان موديل 2015

تمكنت رينو لوجان موديل 2015 من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

4- سكودا اوكتافيا a4 موديل 2001 :

يبلغ سعر سيارة  سكودا اوكتافيا a4 موديل 2001 داخل سوق المستعمل المصري 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

سكودا اوكتافيا a4 موديل 2001 

تنتمي سيارة  سكودا اوكتافيا a4 موديل 2001 لفئة السيارات السيدان وبها محرك سعه 1500 سي سي ،  وتباع باللون الذهبي ، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

5- نيسان صني موديل 2011 :

تتواجد سيارة نيسان صني موديل 2011 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

نيسان صني موديل 2011

 زودت سيارة نيسان صني موديل 2011 بمحرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

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