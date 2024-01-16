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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين C3 إير كروس و C3 ترتفع أسعارها من جديد

سيتروين C3 اير كروس
سيتروين C3 اير كروس و C3 ترتفع أسعارهم من جديد

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة عالميا بسبب العديد من الأزمات الطاحنة التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي ، وبالتالي أثرت هذه المشاكل على عدم توافر السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين وإذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار خيالية زيادة عن سعر السيارة الرسمي.

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سيارة سيتروين C3  إير كروس و C3 موديل 2024 من ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال هذه الفترة .

أسعار سيتروين C3 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

- محرك سيتروين C3 موديل 2024 :

تستخدم سيارة سيتروين C3 موديل 2024 ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج قوة تصل الي 110 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وبها عزم دوران يصل الي 205 نيوتن/متر .

- أسعار سيتروين C3 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

أسعار سيتروين C3 موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 فيل يصل سعرها الجديد الي مليون و 54 ألف جنيه، بدلا من 949 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 105 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 شاين تباع بسعر مليون و 189 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 79 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 110 ألف جنيه .

- محرك سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 :

أسعار سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

سعه خزان وقود سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 يصل الي 45 لتر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 10.6 ثانية، وبها محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 110 حصان، ويصل عزم دورانها الي 205 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 183 كم/ساعة .

- أسعار سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

أسعار سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 فيل تباع بسعر مليون و 224 ألف جنيه، بدلا من مليون و 119 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 105 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2024 شاين بانوراما سعرها يصل الي مليون و 369 ألف جنيه، بدلا من مليون و 239 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 130 ألف جنيه .

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