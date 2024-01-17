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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيتور X90 Plus العائلية 2024 تباع بأسعار جديدة

أسعار جيتور X90 Plus
أسعار جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

يطرح الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري عدد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك الإصدارات بمختلف فئاتها من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات عائلية جديدة بها تكنولوجيات متطورة ، وتواجدت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

أسعار جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

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- أبعاد  جيتور X90 Plus الجديدة موديل 2024 :

أسعار جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

تتوافر سيارة  جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- محرك  جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 :

أسعار جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

تستمد سيارة  جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل إلي 29 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 57 لتر .

- وسائل السلامة والأمان بـ  جيتور X90 Plus الجديد :

أسعار جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

زودت سيارة  جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

أسعار جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة 

تباع سيارة جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها إلي مليون و 569 ألف جنيه، بدلا من مليون و 439 ألف جنيه، بزيادة تصل إلي 130 ألف جنيه .

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