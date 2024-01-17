جيتور X90 Plus العائلية 2024 تباع بأسعار جديدة

يطرح الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري عدد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك الإصدارات بمختلف فئاتها من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات عائلية جديدة بها تكنولوجيات متطورة ، وتواجدت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .
- أبعاد جيتور X90 Plus الجديدة موديل 2024 :
تتوافر سيارة جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4858 مم، وعرض 1925 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .
- محرك جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 :
تستمد سيارة جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل إلي 29 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 57 لتر .
- وسائل السلامة والأمان بـ جيتور X90 Plus الجديد :
زودت سيارة جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .
- أسعار جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :
تباع سيارة جيتور X90 Plus الجديد موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها إلي مليون و 569 ألف جنيه، بدلا من مليون و 439 ألف جنيه، بزيادة تصل إلي 130 ألف جنيه .