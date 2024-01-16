تبدأ من 775 ألف جنيه.. سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من السيارات المعروضة للبيع، وتوافرت تلك الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 عالميا، ويعود ذلك الي الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات العالمي .

ومن ضمن السيارات الهاتشباك المتواجدة بالسوق المصري الجديدة جيلي جى اكس ٣ برو ، واوبل كورسا ، وسيتروين C3، وفولكس فاجن جولف، ومينى مينى كوبر S .

- جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 :

عزم دوران سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 يصل الي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 103 حصان .

سعر جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 خلال العام الجاري

- سعر جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 خلال العام الجاري :

تباع سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 بسعر يصل الي 779 ألف جنيه .

- اوبل كورسا موديل 2024 :

تستمد اوبل كورسا موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 44 لتر ، وتصل سرعة اوبل كورسا القصوى الي 207 كم/ساعة .

اوبل كورسا موديل 2024

- أسعار اوبل كورسا موديل 2024 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة اوبل كورسا موديل 2024 تباع بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل كورسا موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 199 ألف جنيه .

- سيتروين C3 موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة سيتروين C3 موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، وبها قوة 110 حصان، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، ويصل طولها الي 3996 مم .

سعر سيتروين C3 موديل 2024 خلال العام الجاري

- سعر سيتروين C3 موديل 2024 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 54 ألف جنيه ، والفئة الثانية تباع بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

- فولكس فاجن جولف موديل 2024 :

تستهلك فاجن جولف موديل 2024 من الوقود 4.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع وصولا الي 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.2 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر .

فولكس فاجن جولف موديل 2024

- أسعار فاجن جولف موديل 2024 خلال العام الجاري :

تباع سيارة فاجن جولف موديل 2024 داخل سوق السيارات بفئة واحدة سعرها مليون و 770 ألف جنيه .

- مينى مينى كوبر S موديل 2024 :

سرعة سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 القصوى تصل الي 220 كم/ساعة، وتنتج قوة 192 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 280 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 2000 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.7 ثانية .

سعر مينى مينى كوبر S موديل 2024 خلال العام الجاري

- سعر مينى مينى كوبر S موديل 2024 خلال العام الجاري :

الفئة الأولي من سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى مينى كوبر S موديل 2024 يصل سعرها الي 2 مليون و 211 ألف جنيه .