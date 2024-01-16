عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا كاميك موديل 2024 العائلية تباع بهذا السعر

سعر سكودا كاميك الـ
سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

أعلنت شركة سكودا المتخصصة في مجال صناعة السيارات عن طرازها الجديد سكودا كاميك موديل 2024 ، وتنتمي كاميك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 

أشهر سيارات سكودا بـ250 ألف جنيه فقط.. تفاصيل

سيارة هاتشباك جديدة من سكودا بـ 700 ألف جنيه

- أبعاد سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 :

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 

تتوافر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 بأبعاد مختلفة وبالتالي تقدم بطول 4241 مم، وعرض 1793 مم، وارتفاع 1562 مم .

- محرك سكودا كاميك الـ SUV :

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 

تستمد سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 قوتها من محرك يعطي 70 كيلووات، أي ما يعادل 95 حصانا، وترتفع هذه القوة لتصل الي 110 كيلووات، أي ما يعادل 150 حصانا.

- مواصفات سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 :

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 

تحتوي سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 علي العديد من المواصفات المميزة منها، اضاءة أمامية بتقنية Matrix-LED، وبها مصابيح خلفية، وحظيت بتحسينات تمت علي الناشر والمئزر الخلفي، وبها عجلات مقاس 18 بوصة.

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 

بالإضافة الي ان سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 تحتوي أيضا علي شاشة رقمية مقاس 8 بوصة ، وبها نظام الملتيميديا على شاشة تعمل باللمس مقاس 8.25 بوصة، وبها مساعد للتصادم الأمامي ، ومساعد للحفاظ على حارة السير، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام لمساعد صف السيارة.

- سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 :

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 

تباع سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 بسعر 23.420 ألف يورو ، أي ما يعادل 791 ألف جنيه مصري تقريباً .

شركة سكودا صناعة السيارات طرازها الجديد سكودا كاميك موديل 2024 السيارات الـ SUV الرياضية محرك سكودا كاميك الـ SUV سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط الدولار| تصريحات مهمة للفيدرالي الأمريكي ينتظرها العالم اليوم

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

السبب في غلاء المعدن الأصفر| تفاصيل القبض على أكبر تاجر ذهب.. شاهد

رضا سيكا يفتح النار على نجم الأهلي بعد تعادل المنتخب .. فيديو

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

موضوعات متعلقة

بـ 400 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك مستعملة للبيع بهذه المواصفات

سيارات سيدان صينية خلال 2024 بـ 875 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2003 للبيع بسعر مغرٍ

أسعار كوبرا ليون الهاتشباك الرسمية خلال 2024

إرشادات لحماية الإطارات وزيادة عمرها| تفاصيل

سعر رينو Scenic E-Tech الـSUV الجديدة

ميتسوبيشي أتراج 2024 وصلت لـ750 ألف جنيه

فيات 500 X موديل 2024 تباع بهذه الأسعار

ترشيحاتنا

ذبـ.ح كلبا وسط الشارع.. مباحث الجيزة تلقي القبض على شاب روع المواطنين

تطورات مفاجئة فى أسعار الذهب.. اعرف عيار 21 وصل كام

دائرة الإرهاب تجدد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

"لا تأكلونا".. ولاية أمريكية تدعو "الفضائيين" للسياحة بطريقة غير متوقعة| تفاصيل

إعلام عبري: صواريخ المقاومة الفلسطينية تنطلق من مناطق أعلن الاحتلال السيطرة عليها

وزير الدفاع يلتقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

ليس مجنونًا.. رجل يرتدي «ميكروويف» برأسه ويسير بشوارع بريطانيا لهذا السبب| صور

صعوبة في التنفس وأكسجين| لحظات حرجة بحياة بيومي فؤاد.. وهذه حالته الصحية

التهاب الحلق .. الأسباب والأعراض والعلاج

فيديو

معجب هيفاء يبكي ويقبل يدها.. وآخر طلب الزواج من نوال الزغبي على الهوا

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ