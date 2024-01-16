سكودا كاميك موديل 2024 العائلية تباع بهذا السعر

أعلنت شركة سكودا المتخصصة في مجال صناعة السيارات عن طرازها الجديد سكودا كاميك موديل 2024 ، وتنتمي كاميك لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

- أبعاد سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 :

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

تتوافر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 بأبعاد مختلفة وبالتالي تقدم بطول 4241 مم، وعرض 1793 مم، وارتفاع 1562 مم .

- محرك سكودا كاميك الـ SUV :

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

تستمد سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 قوتها من محرك يعطي 70 كيلووات، أي ما يعادل 95 حصانا، وترتفع هذه القوة لتصل الي 110 كيلووات، أي ما يعادل 150 حصانا.

- مواصفات سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 :

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

تحتوي سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 علي العديد من المواصفات المميزة منها، اضاءة أمامية بتقنية Matrix-LED، وبها مصابيح خلفية، وحظيت بتحسينات تمت علي الناشر والمئزر الخلفي، وبها عجلات مقاس 18 بوصة.

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

بالإضافة الي ان سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 تحتوي أيضا علي شاشة رقمية مقاس 8 بوصة ، وبها نظام الملتيميديا على شاشة تعمل باللمس مقاس 8.25 بوصة، وبها مساعد للتصادم الأمامي ، ومساعد للحفاظ على حارة السير، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ونظام لمساعد صف السيارة.

- سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 :

سعر سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024

تباع سيارة سكودا كاميك الـ SUV موديل 2024 بسعر 23.420 ألف يورو ، أي ما يعادل 791 ألف جنيه مصري تقريباً .