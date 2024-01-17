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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه النقل 2024 في مصر بعد الزيادة

أسعار شيفروليه النقل
أسعار شيفروليه النقل موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها، منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، والنقل، وتوافرت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة عالميا، وترجع تلك الأحداث إلى الأزمات العالمية التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي.

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هذه الأزمة أدت إلى عدم توافر السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين، وإذا تم توافرها تباع بأسعار مرتفعة نتيجة إضافة "أوفر برايس" على سعر السيارة الأصلي.

- محرك شيفروليه النقل موديل 2024

 أسعار شيفروليه النقل موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

تحصل سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 على قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنقل قوة السيارة إلى العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، مكون من 5 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل إلى 176 كم/ساعة، وبها قوة 79 حصانا، وتصل سرعة شيفروليه النقل القصوى إلى 168 كم/ساعة، وتصل سعة خزان وقودها إلى 76 لترا.

- أبعاد شيفروليه النقل موديل 2024

 أسعار شيفروليه النقل موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

تتوافر سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 5330 مم، وعرض 1775 مم، وارتفاع 1690 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3095 مم.

- أسعار شيفروليه النقل موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

 أسعار شيفروليه النقل موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

الفئة الأولى من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر 784 ألف جنيه، بدلا من 712 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 71 الف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بـ786 ألف جنيه، بدلا من 714 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 71 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر 801 ألف جنيه، بدلا من 729 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 71 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر 851 ألف جنيه، بدلا من 774 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 77 ألف جنيه.

الفئة الخامسة من سيارة شيفروليه النقل موديل 2024 تباع بسعر 866 ألف جنيه، بدلا من 789 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 77 ألف جنيه.

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