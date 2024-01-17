عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

صدى البلد

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخراً، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2002 .

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه.

أشهر سيارات كيا في مصر للبيع بهذا السعر

أحدث أسعار BMW X1 الجديدة في مصر

كيا سبكترا موديل 2001

كيا سبكترا موديل 2001

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2001 على محرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانية تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات.

يمكن للسيارة كيا سبكترا موديل 2001 الانطلاق من الثبات والتسارع إلى 100كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 230 ألف جنيه.

دايو نوبيرا موديل 2001

دايو نوبيرا موديل 2001

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2001 بمحرك سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، وتتوفر السيارة بعدد من الكماليات الداخلية، وتتميز بتوفر قطع غيارها محلياً وبأسعار مناسبة.

يبدأ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 240 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2009

شيفروليه أفيو موديل 2009

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2009 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق المستعمل 260 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

PWGJ السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 UGN محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

ويمكن السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ  250 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو موديل 1998 

فولكس فاجن بولو موديل 1998 

تتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تتسارع السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومتر/ساعة.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل من 200 ألف جنيه.

كيا سبكترا دايو نوبيرا شيفروليه أفيو سكودا اوكتافيا A4 فولكس فاجن بولو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

موضوعات متعلقة

أشهر سيارات كيا في مصر للبيع بهذا السعر

أحدث أسعار BMW X1 الجديدة في مصر

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

للمغتربين.. قيمة الوديعة الدولارية لأهم سيارات تويوتا بخصم 70%

أخبار السيارات| أفضل 5 موديلات مستعملة تبدأ من 190 ألف جنيه.. أحدث أسعار BMW X5 موديل 2024

بـ 130 ألف جنيه فقط.. اشتر أشهر سيارات فيات في مصر

تتوفر بـ5 فئات.. أحدث أسعار فورد فوكس في مصر

بديل G CLASS .. سعر سوزوكي جيمني في الإمارات

ترشيحاتنا

لاعب الأهلي سابقا.. إبراهيم عبد الجواد يكشف صفقة تبادلية سوبر لنادي الزمالك

الرئيس الفرنسي يُحذّر إسرائيل من استمرار حربها على غزة

المتهمان بسرقة سيارة بقصر النيل: فوجئنا بداخلها 2 مليون و700 ألف جنيه|اعترافات تفصيلية

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp

بنك القاهرة يرفع الفائدة على حساب ميجا إلى 23%.. عوائد مجزية

برد شديد ليلا وتكون الصقيع على المزروعات.. والأرصاد تكشف عن مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتخطى 30 ألف جنيه..سعر غير متوقع لتيشيرت نانسي عجرم الأسود في دبي

بإطلالة غير متوقعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل Emmy Awards|شاهد

بفستان أسود محتشم.. أسماء إبراهيم تخطف الأنظار عبر إنستجرام بإطلالة كلاسيكية ساحرة

لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ