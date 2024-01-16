أشهر سيارات كيا في مصر للبيع بهذا السعر

يضم السوق المصري عددا كبيراً من السيارات المستعملة ذات الشهرة الكبيرة والتي أثبتت اعتمادية وأداء قوياً في السوق المصري مؤخراً، ومن ضمن هذه السيارات كيا سبكترا موديل 2001 .

كيا سبكترا موديل 2001

مواصفات السيارة كيا سبكترا موديل 2001

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2001 على محرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانية تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات.

يمكن للسيارة كيا سبكترا موديل 2001 الانطلاق من الثبات والتسارع إلى 100كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تقدم سيارة كيا سبكترا موديل 2001 مع تكييف، ونظام مضاد للسرقة، وراديو ، ومدخل aux ، وبلوتوث، ومصابيح ضباب، ومقاعد جلد، وسنتر لوك، ومرايا جانبية كهربائية، وباور ستيرنج، وزجاج كهربائي.

أسعار السيارة كيا سبكترا موديل 2001 مستعملة

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 230 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.