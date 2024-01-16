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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار BMW X1 الجديدة في مصر

BMW X1
BMW X1

تعتبر السيارة BMW X1 موديل 2024 أحد أشهر اصدارات العلامة التجارية الالمانية بالسوق المصري، وتتوفر بفئتنين هما X LINE و M SPORT .

BMW X1

أسعار السيارة BMW X1 موديل 2024 

BMW X1  موديل 2024 الفئة الأولى X LINE بقيمة قدرها 2,250,000 جنيه

BMW X1 موديل 2024 الفئة الأولى M SPORT بقيمة قدرها 2,500,000 جنيه 

 

تصميم السيارة BMW X1 موديل 2024

جاءت سيارة BMW X1 موديل 2024 من الخارج بتصميم أكثر جراءة، مزود بشبك أمامي مربع وكبير يزين الواجهة الأمامية بالكامل، وتصاميم جانبية مستوحاة من X3 و X5، وجناح خلفي على السقف، وأقواس عجلات بارزة في الخلف بشكل خاص، ووضحت BMW أن مساحة تحريك الأكتاف ازدادت في الداخلية.

 

توفر السيارة BMW X1 موديل 2024 بجنوط ذات تصميم هندسي مميز، ومصابيح حادة LED، وناشر أمامي بلمسات رياضية، مع اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وعدد 4 أبواب بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 540 لتر.   

BMW X1

مواصفات السيارة BMW X1 موديل 2024

تضم السيارة BMW X1 موديل 2024 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة.

 

وتستغرق السيارة BMW X1 موديل 2024 نحو  9.2 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

 

 

M Sport X LINE BMW BMW X1 مصر

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