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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هذه السيارة تمتلك الاَن متصفح جوجل Chrome | تعرف عليها

هذه السيارة تمتلك
هذه السيارة تمتلك الاَن متصفح جوجل Chrome

كشفت شركة جوجل عن إضافة متصفح جوجل Chrome داخل شاشات السيارات الحديثة، ليتم اتاحة Chrome بالسيارات التي تم تثبيت برمجيات جوجل بها، ولكن لن يتم تشغيل المتصفح بالسيارات الا عندما تتوقف بإشارات المرور .

هذه السيارة تمتلك الاَن متصفح جوجل Chrome

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ومن المقرر تفعيل مميزات Chrome لأول مرة بسيارات فولفو ، و Polestar الكهربائية الجديدة ، حيث يسمح متصفح Chrome لقائد السيارة بالوصول إلى العلامات المرجعية المحفوظة من أجل تسلية السائق والركاب خلال فترات الانتظار داخل السيارة.

هذه السيارة تمتلك الاَن متصفح جوجل Chrome

ويسمح جوجل Chrome بنقل تخطيط المسار من تطبيق جوجل Maps على الهواتف الذكية إلى نظام تشغيل السيارة بشكل مباشر .

هذه السيارة تمتلك الاَن متصفح جوجل Chrome

جدير بالذكر ان شركة جوجل اكدت أنها تعمل على توسيع نطاق توفر مفاتيح السيارات الرقمية، وهذه الميزة تتيح لقائد السيارة إمكانية فتح السيارة وقفلها وتشغيلها باستخدام هاتف محمول يعمل بنظام تشغيل أندرويد .

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