شبابية.. نيسان صني أوتوماتيك بسعر مغرٍ

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، من اجل تلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات مستعملة بحالة جيدة، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل الكبير .

سعر نيسان صني موديل 2012 بسوق المستعمل المصري

- محرك نيسان صني موديل 2012 :

سعر نيسان صني موديل 2012 بسوق المستعمل المصري

زودت سيارة نيسان صني موديل 2012 بمحرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، ويوجد بها رخصة سارية لمدة سنه، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات نيسان صني السيدان موديل 2012 :

سعر نيسان صني موديل 2012 بسوق المستعمل المصري

تحتوي سيارة نيسان صني موديل 2012 علي عدد كبير من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة نيسان، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية للسيارة ، وتمتلك مرايات جانبية بنفس لون السيارة، و بها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وزودت بجرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية.

- سعر نيسان صني موديل 2012 بسوق المستعمل المصري :

سعر نيسان صني موديل 2012 بسوق المستعمل المصري

تتواجد سيارة نيسان صني موديل 2012 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .