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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان تكشف عن GT-R الكهربائية بحلول عام 2030

نيسان تكشف عن GT-R
نيسان تكشف عن GT-R الكهربائية بحلول عام 2030

تعود جذور سيارة نيسان GT-R إلى عام 2001 مع مفهوم Skyline GT-R. على الرغم من عمرها الجليل، حققت السيارة اليابانية الخارقة عام 2023 ممتازًا عندما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 584 بالمائة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن جيل R35 في حاجة ماسة إلى بديل.

 

وفي معرض التنقل الياباني في أكتوبر الماضي، ألمحت نيسان إلى آفاق سيارة من الجيل التالي. سرقت سيارة Hyper Force المذهلة هذه الأضواء في طوكيو بتصميمها المجنون ووعدها بقوة 1341 حصانًا. 

نيسان تكشف عن GT-R الكهربائية بحلول عام 2030

كانت تحتوي على محركات أمامية وخلفية، ونظام دفع رباعي، وأبواب فراشة، وشعار GT-R منقط. الآن، يقترح مدير تصميم برنامج الشركة أن المفهوم اللافت للنظر لديه فرصة للتطور إلى نموذج إنتاج بحلول عام 2030.

 

في محادثة مع Autocar، أشار جيوفاني أروبا إلى Hyper Force باعتبارها "حلمًا جريئًا ولكن ملموسًا يجب تحقيقه بحلول نهاية العقد". وتابع بالقول: "الأشكال والتناسب والوقفة لا تعتمد على الخيال الخالص". فيما يتعلق بالتعليقات التي تلقتها نيسان بعد الكشف عن المفهوم، كانت الآراء متباينة. اقترح البعض أن السيارة الخارقة القادمة يجب أن تحتفظ بمحرك احتراق، بينما كان رد فعل البعض الآخر "إيجابيًا تمامًا" على الإعداد الكهربائي بالكامل.

نيسان تكشف عن GT-R الكهربائية بحلول عام 2030

وقال إيفان إسبينوزا، رئيس المنتجات العالمية في نيسان، في وقت سابق، إن الخطة تتمثل في انتظار وصول بطاريات الحالة الصلبة إلى مرحلة النضج قبل إطلاق سيارة GT-R الكهربائية. 

 

بينما كان لدى Hyper Force إعداد محرك مزدوج، لم يستبعد إسبينوزا إمكانية اضافة محرك ثالث أو حتى رابع في R36. حتى أنه ذكر بإيجاز طراز Nismo والذي سيحتوي على بطارية أصغر لخفض الوزن.

نيسان تكشف عن GT-R الكهربائية بحلول عام 2030

قالت نيسان بالفعل إنه سيتم إطلاق سيارة كهربائية مزودة ببطاريات الحالة الصلبة في عام 2028. وتتعهد الشركة بكثافة طاقة مضاعفة وسرعة شحن ثلاثية مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون. 

 

ووفقًا لديفيد موس، نائب رئيس الشركة لشؤون البحث والتطوير في أوروبا، فإن بطاريات الجيل التالي هذه ستعمل على تشغيل سيارة كهربائية لا علاقة لها بأي طراز موجود، حيث ستكون هناك حاجة إلى منصة جديدة تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، ذكر موس أن بطاريات الحالة الصلبة ستعزز جدوى إنتاج سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والشاحنات الصغيرة.

نيسان GT-R Skyline GT-R Skyline Hyper Force nismo

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