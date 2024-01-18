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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارات بيجو 2024 في مصر

بيجو 301 موديل 2024
بيجو 301 موديل 2024

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة متنوعة من السيارات الجديدة موديلات عام 2024 ، وتعتبر السيارة بيجو 301 موديل 2024 أقلها سعراً في السوق المصري، وتتميز باقتصاديتها العالية.

بيجو 301 موديل 2024

مواصفات السيارة بيجو 301 موديل 2024

حصلت السيارة السيارة بيجو 301 موديل 2024 على محرك ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

 

 تتوفر السيارة بيجو 301 موديل 2024 بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

بيجو 301 موديل 2024

 

تحتوي السيارة بيجو 301 موديل 2024 على جنوط 16 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، نوافذ كهربائية التحكم، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، فتح الحقيبة من الداخل، والتي تتسع إلى 506 لتر، بالإضافة إلى وجود مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

 

بيجو 301 موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة بيجو 301 موديل 2024

تأتي السيارة ة بيجو 301 موديل 2024 بطول كلي يبلغ 4.442 متر، وعرض كلي 1.748 متر، وارتفاع الكلي: 1.466 متر، وقاعدة عجلات 2.840 متر، وارتفاع عن الأرض يبلغ 165 مم، وسعة صندوق السيارة 506 لترات، فيما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لتراً.

 

أسعار السيارة بيجو 301 موديل 2024

بيجو 301 موديل 2024 الفئة الأولى ACTIVE  بقيمة قدرها 899,990 جنيه   

بيجو 301 موديل 2024 الفئة الثانية ALLURE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

بيجو 301 موديل 2024 بيجو بيجو 301 صد رد السوق المصري

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