عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

صدى البلد

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخرا، حيث تعتبر حلا بديلا عنها.

ونرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات مستعملة في السوق المصرية سعرها أقل من 200 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2009

شيفروليه أفيو موديل 2009

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي وحتى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2009 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق المستعمل 260 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك موديل 2010

شيفروليه سبارك موديل 2010

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك 2010 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 UGN محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

ويمكن السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ  250 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2012

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 270 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2012 

شيفروليه لانوس موديل 2012 

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 في سوق المستعمل 220 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس رينو لوجان سكودا اوكتافيا A4 شيفروليه سبارك شيفروليه أفيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبدالعزيز

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر BMW X6 M الجديدة في مصر

بتخفيض 70%.. قيمة الوديعة لاستيراد أشهر سيارات رينو بدون جمارك

سعر أوبل موكا موديل 2024 في مصر

سعر كيا سبورتاج 2024 في السعودية

بزيادة 3.3% .. نمو مبيعات بورشه للسيارات خلال عام 2023

زيادة كبيرة لمبيعات أودي العالمية من السيارات الكهربائية في 2023

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

أشهر سيارات كيا في مصر للبيع بهذا السعر

ترشيحاتنا

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: الديمقراطيون يبحثون فرض شروط على المساعدات لإسرائيل

لم يحضر عيد ميلادها.. تفاصيل جديدة حول انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

مهددا إسرائيل.. وزير خارجية لبنان: الصواريخ ستتساقط على كل مكان

برأت العوضي من الخيانة| تامر أمين: «وحش الكون اتطلقت.. ومفيش حب بيدوم»

تحذير من حرب إقليمية كبرى| ماذا دار بين الرئيس السيسي ووزير خارجية اليونان؟

الجامع الأزهر يلقي الضوء على مكانة الأشهر الحرم في الإسلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

بعد طلاق «العوضي وياسمين» .. ريهام حجاج تتصدّر التريند لهذا السبب |تفاصيل

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ