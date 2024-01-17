5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

يبحث العديد من المُشترين عن اقتناء سيارات مُستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظرا لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخرا، حيث تعتبر حلا بديلا عنها.

ونرصد لكم عبر السطور التالية، 5 سيارات مستعملة في السوق المصرية سعرها أقل من 200 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2009

شيفروليه أفيو موديل 2009

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي وحتى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 94 حصانا عند 3400 دورة في الدقيقة.

وتتوفر شيفروليه أفيو موديل 2009 بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

بلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2009 في سوق المستعمل 260 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك موديل 2010

شيفروليه سبارك موديل 2010

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك 2010 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 في سوق المستعمل نحو 200 ألف جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003

تأتي السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 UGN محرك السيارة سعة 1600 سي سي 4 سلندر من 8 صمامات ينتج قوة تصل الى 101 حصان ، مدعوم بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات، أو أوتوماتيك 4 سرعات، ويتوفر مع عزم دوران 148 نيوتن متر.

ويمكن السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية قبل الوصول بها لسرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

يبدأ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 250 ألف جنيه.

رينو لوجان موديل 2012

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 270 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2012

شيفروليه لانوس موديل 2012

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 في سوق المستعمل 220 ألف جنيه.