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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتخفيض 70%.. قيمة الوديعة لاستيراد أشهر سيارات رينو بدون جمارك

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية رينو باقة من أحدث السيارات التي يمكن استيرادها بدون جمارك أو رسوم، وذلك ضمن مبادرة المغتربين، التي كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي شهدت تسهيلات جديدة، منها تخفيض قيمة الوديعة 70% .

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كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

 

رينو ميجان موديل 2023

رينو ميجان موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة رينو ميجان موديل 2023 نحو 6,418 دولارًا.

رينو داستر موديل 2023

رينو داستر موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة رينو داستر موديل 2023 بقيمة 3,880 دولارا.

رينو كادجار موديل 2023

رينو كادجار موديل 2023

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة رينو كادجار موديل 2023 بقيمة 6,672 دولارا.

 

رينو الوديعة الدولارية رينو كادجار موديل 2023 رينو داستر موديل 2023 رينو ميجان موديل 2023 ميجان

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