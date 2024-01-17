بالأوفر برايس.. سيارات 2024 سعرها 900 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجده هذه السيارات بعد مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الازمات الطاحنة التي اثرت علي توافر السيارات لدي الوكلاء والموزعين بسبب المشاكل التي كان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

- بى واى دى‬ F3 موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر، وبها قوة 108 حصان.

بى واى دى‬ F3 موديل 2024

سعر سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بالأوفر برايس يصل الي 700 ألف جنيه .

- ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 :

تحصل سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وبها قوة 76 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 100 نيوتن/متر، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

تباع سيارة اتراج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر 740 ألف جنيه بالزيادات .

- ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 :

عزم دوران سيارة يتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 يصل الي 100 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج قوة 76 حصان، وبها محرك سعه 1200 سي سي ، وتمتلك باور ستيرنج، وتكييف، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول .

ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024

تتوافر ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 داخل سوق السيارات بسعر 755 ألف جنيه .

- نيسان صنى موديل 2024 :

تتسارع نيسان صنى موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر .

نيسان صنى موديل 2024

أسعار سيارة نيسان صنى موديل 2024 تتراوح داخل سوق السيارات المصري بالزيادات من 744 ألف جنيه، وتصل الي 830 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

سرعة شيرى اريزو 5 موديل 2024 القصوى تصل الي 180 كم/ساعة، وبها قوة 114 حصان، ومتصل بها محرك سعه 1500 سي سي ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 141 نيوتن/متر.

شيرى اريزو 5 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بالزيادات تباع بسعر 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 يصل سعرها بالزيادات الي 900 ألف جنيه .