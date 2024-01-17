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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكى سويفت الهاتشباك بالسعر الرسمي

أسعار سوزوكى سويفت
أسعار سوزوكى سويفت الشكل الجديد 2022 خلال العام الجاري

سوق السيارات المصري يمتلئ بطرازات السيارات الجديدة ، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة تمتلك العديد من المميزات، وجاءه تلك الإصدارات داخل سوق السيارات المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ .

 أسعار سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 خلال العام الجاري

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من ضمن السيارات المتوافرة بالسوق المصري سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 ، وتنتمي سويفت لفئة السيارات الهاتشباك .

 أسعار سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 خلال العام الجاري

- مواصفات سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 :

 أسعار سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 خلال العام الجاري

زودت سيارة سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 بالعديد من المميزات منها، نظام اقفال الأبواب باللمس، وباور ستيرنج، ومرايات كهربائية، وتكييف، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وسبويلر خلفي، وإنذار ضد السرقة، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وGPS، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، و AUX، ومدخل USB، وبلوتوث .

- محرك سوزوكى سويفت الهاتشباك موديل 2022 :

 أسعار سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 خلال العام الجاري

سعه خزان وقود سيارة سوزوكى سويفت موديل 2022 يصل الي 37 لتر ، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة تصل الي 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة، من وضع السكون في 12.9 ثانية، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1200 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 84 حصان، وعزم دورانها يصل الي 107 نيوتن/متر .

- أسعار سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 خلال العام الجاري :

 أسعار سوزوكى سويفت الشكل الجديد موديل 2022 خلال العام الجاري

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت موديل 2022 تباع بسعر 604 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت الشكل الجديد يصل سعرها الجديد الي 624 ألف جنيه، بدون زيادات .

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