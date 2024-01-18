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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سيارات لامبورجيني تم بيعها حتى عام 2026

صدى البلد

كشفت لامبورجيني عن خليفة أفينتادور في مارس من العام الماضي، وتم تسليم النماذج الأولى من السيارة الخارقة للعملاء في أواخر العام الماضي. 

بدأت سيارة ريفويلتو V12  بداية رائعة بالفعل حيث أكدت شركة صناعة السيارات للتو أن هناك الآن قائمة انتظار طويلة للمنتج الرئيسي للشركة في الوقت الحالي.

قامت شركة لامبورجيني بتفصيل نتائج مبيعات العام الماضي عندما تمكنت الشركة من بيع أكثر من 10,000 سيارة خلال اثني عشر شهرًا - وهو رقم قياسي جديد على الإطلاق. على الرغم من أن هذا مثير للإعجاب، إلا أن كثر شئ مثير للاعجاب أن ريفويلتو قد تم بيعها بالفعل حتى أواخر عام 2026. وهذا يعني في الأساس أنه إذا قدمت طلبًا لشراء السيارة الخارقة تحصل عليها ال بعد ثلاث سنوات.

 

تبيع لامبورجيني حاليًا طراز ريفويلتو الأساسي فقط. ستصل مجموعة من الإصدارات القوية والإصدارات الخاصة في وقت لاحق من دورة حياة السيارة، لكن هذا لن يحدث بينما لا يزال الطلب مرتفعًا. 

استغرق الأمر من لامبورجيني سبع سنوات بعد ظهور أفينتادور لأول مرة لتقديم أفينتادور سوبر فيلوس جوتا LP770-4 الأكثر سخونة، لذلك يمكن أن يحدث جدول زمني مماثل لـ ريفويلتو SVJ أيضًا. 

 

وتتوقع لامبورجيني أن تلعب سيارة ريفويلتو دورًا حاسمًا في نمو العلامة التجارية في الأسواق الثلاثة الأكثر أهمية للعلامة التجارية. ولا تزال الولايات المتحدة هي السوق الأكبر لسيارات لامبورجيني، تليها ألمانيا والصين. وكانت سيارة اوروس هي المنتج الأكثر مبيعا للشركة في العام الماضي، تليها هوراكان. 

 

تم تسليم آخر 12 سيارة أفينتادور إلى أصحابها الجدد في العام الماضي، ولم تصدر لامبورجيني بعد أرقام الإنتاج والمبيعات الأولى لـ ريفويلتو.

لامبورجيني أفينتادور V12 ريفويلتو SVJ الولايات المتحدة

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