منها MG 6 وRX5.. أسعار سيارات إم جي 2024 بعد الزيادات

أسعار السيارات الجديدة تشهد ارتفاعات مستمرة عالميا، وذلك بسبب ما يمر به قطاع صناعة السيارات العالمي من أزمات طاحنة اثرت علي عدم توافره طرازات السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم تواجدت يتم بيعها بأسعار مرتفعة .

من ضمن السيارات التي ارتفعت أسعارها MG 5 ، و MG 6، و MG ZS ، و MG RX5 .

1- MG 5 موديل 2024 :

زودت سيارة MG 5 موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة تصل الي 120 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج السيارة الي 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

أسعار MG 5 موديل 2024 بعد الزيادة الأخيرة

- أسعار MG 5 موديل 2024 بعد الزيادة الأخيرة :

الفئة الأولي من سيارة MG 5 موديل 2024 تباع بسعر 869 ألف جنيه، بدلا من 809 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة MG 5 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي 949 ألف جنيه، بدلا من 889 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

2- MG 6 موديل 2024 :

تمتلك سيارة MG 6 موديل 2024 محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها قوة 169 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100كم/ساعة في 9.8 ثانية .

أسعار MG 6 موديل 2024 بعد الزيادة الأخيرة

- أسعار MG 6 موديل 2024 بعد الزيادة الأخيرة :

الفئة الأولي من سيارة MG 6 موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 149 ألف جنيه، بدلا من مليون و 89 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة MG 6 موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 174 ألف جنيه، بدلا من مليون و 114 الف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه .

3- MG ZS موديل 2024 :

قوة سيارة MG ZS موديل 2024 تصل الي 119 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

MG ZS موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

- MG ZS موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

الفئة الأولي من سيارة MG ZS موديل 2024 وصل سعرها الي 989 ألف جنيه، بدلا من 929 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة MG ZS موديل 2024 تباع بسعر مليون و 9 ألاف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة MG ZS موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 29 ألف جنيه، زيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

4- MG RX5 Plus موديل 2024 :

تنقل قوة سيارة MG RX5 Plus موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنتج قوة 171 حصان، بها عزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

أسعار MG RX5 Plus موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

- أسعار MG RX5 Plus موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

الفئة الأولي من سيارة MG RX5 Plus موديل 2024 تباع بسعر مليون و 420 ألف جنيه، بدلا من مليون و 360 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة MG RX5 Plus موديل 2024 تتوافر بسعر مليون و 480 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 60 ألف جنيه .