أسعار جيتور داشينج 2024 الجديدة بالسوق المصرية

أسعار السيارات الجديدة ترتفع عالميا بـ وتيرة سريعة، وذلك بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي، والتي أثرت على توافر السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين، وإذا توافرت تلك السيارات يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي.

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها خلال هذه الفترة؛ جيتور داشينج موديل 2024، وتنتمي داشينج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

- محرك جيتور داشينج موديل 2024

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

تحصل سيارة جيتور داشينج موديل 2024 الـ SUV الجديدة على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان وقودها إلى 57 لترا، وبها قوة 156 حصانا.

- أبعاد جيتور داشينج موديل 2024 الجديدة

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

تأتي سيارة جيتور داشينج موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4590 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2720 مم.

- أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

أسعار جيتور داشينج موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة

الفئة الأولى من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 تباع بسعر جديد يصل إلى مليون و289 ألف جنيه، بدلا من مليون و159 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 130 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2024 تتوافر بسعر جديد يصل إلى مليون و347 ألف جنيه، بدلا من مليون و239 ألف جنيه، بزيادة تصل إلى 108 آلاف جنيه.