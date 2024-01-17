عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| الجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

لجيل الجديد من تويوتا
لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرازها الجديد تويوتا ياريس جي آر "GR Yaris" الجديدة، وتنتمي جي آر لفئة السيارات الهاتشباك ذات البابين الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

سيارات سيدان صينية خلال 2024 بـ 875 ألف جنيه

- أبعاد تويوتا ياريس جي آر الهاتشباك :

لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

تأتي سيارة تويوتا ياريس جي آر الهاتشباك بطول 3995 مم، وعرض 1805 مم، وارتفاع 1455 مم .

- مواصفات تويوتا ياريس جي آر :

لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

زودت سيارة تويوتا ياريس جي آر بالعديد من المميزات منها، مقدمة شرسة بها فتحات تهوية كبيرة على الجوانب، وبها مصابيح خلفية جديدة، و سبويلر علي حافة السقف، وبها شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة، ولوحة قيادة، وكونسول وسطي ، وبها شاشة إضافية بملامح جديدة، ونظام تحذير التصادم، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومنظم سرعة متوائم، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام تحذير النقاط الميتة.

- محرك تويوتا ياريس جي آر :

لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

تحصل سيارة تويوتا ياريس جي آر الهاتشباك علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 206 كيلووات، أي ما يعادل 280 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 390 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

تويوتا ياريس ياريس جي آر GR Yaris ياريس جي آر GR Yaris الجديدة تويوتا ياريس جي آر السيارات الهاتشباك أبعاد تويوتا ياريس جي آر الهاتشباك مواصفات تويوتا ياريس جي آر محرك تويوتا ياريس جي آر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

موضوعات متعلقة

اركب شيري تيجو 3 العائلية بـ 320 ألف جنيه

جيتور X90 Plus العائلية 2024 تباع بأسعار جديدة

سعر شيفروليه النقل 2024 في مصر بعد الزيادة

سيارات لأصحاب الدخل المتوسط بـ 150 ألف جنيه.. صور

أخبار السيارات| خطوات سهلة لترشيد استهلاك الوقود والحفاظ عليه.. سعر سيتروين C4 موديل 2024 بعد الزيادة الأخيرة

تبدأ من 775 ألف جنيه.. سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المصري

هذه السيارة تمتلك الاَن متصفح جوجل Chrome | تعرف عليها

إرشادات هامة للحفاظ على زيت محرك السيارة

ترشيحاتنا

شبه تام.. انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة لليوم السادس على التوالي

فادي خفاجة يغادر المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

أخبار الفن| من هي مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟.. وسبب طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

كتائب القسام تدمر ناقلة جنود صهيونية بقذيفة الياسين 105

وزير الخارجية البريطاني يطالب بوقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد .. نسرين طافش تستعرض جمالها بفيديو| شاهد

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

أول ظهور للفنان أحمد حلمى بعد رحيل شقيقه

قبل 24 ساعة من مواجهة غانا| الفيفا يوجه صدمة لمنتخب مصر.. التفاصيل

فيديو

قبل الاحتفال بعيد زواجهما.. أبرز اللقطات الرومانسية بين كندة علوش وعمرو يوسف

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: مسلسل "صوت وصورة" وكشف المستور

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ