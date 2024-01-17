شاهد| الجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن طرازها الجديد تويوتا ياريس جي آر "GR Yaris" الجديدة، وتنتمي جي آر لفئة السيارات الهاتشباك ذات البابين الرياضية ، وتظهر بتصميم أنيق وعصري .

لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

- أبعاد تويوتا ياريس جي آر الهاتشباك :

لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

تأتي سيارة تويوتا ياريس جي آر الهاتشباك بطول 3995 مم، وعرض 1805 مم، وارتفاع 1455 مم .

- مواصفات تويوتا ياريس جي آر :

لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

زودت سيارة تويوتا ياريس جي آر بالعديد من المميزات منها، مقدمة شرسة بها فتحات تهوية كبيرة على الجوانب، وبها مصابيح خلفية جديدة، و سبويلر علي حافة السقف، وبها شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة، ولوحة قيادة، وكونسول وسطي ، وبها شاشة إضافية بملامح جديدة، ونظام تحذير التصادم، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ومنظم سرعة متوائم، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام تحذير النقاط الميتة.

- محرك تويوتا ياريس جي آر :

لجيل الجديد من تويوتا ياريس GR الهاتشباك

تحصل سيارة تويوتا ياريس جي آر الهاتشباك علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 206 كيلووات، أي ما يعادل 280 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 390 نيوتن/متر، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .