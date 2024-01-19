جيلي جيومتري سى 2024 تباع بهذا السعر

العالم الان يتجه نحو استخدام السيارات الكهربائية ، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها السيارات الكهربائية بمختلف أسواق العالم ومن ضمنهم السوق المصري الذى يتوافر بع الكثير من السيارات الكهربائية الجديدة موديل 2024 .

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

من ضمن السيارات الكهربائية الجديدة المتواجدة داخل سوق السيارات المصري جيلي جيومتري سى موديل 2024 ، وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

- محرك جيلي جيومتري سى الكروس أوفر موديل 2024 :

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

تخرج جيلي جيومتري سى موديل 2024 قوة تصل الي 201 حصان ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 310 نيوتن/متر ، وتباع بطول يصل الي 4423 مم، ويصل عرضها الي 1833 مم .

- مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024 :

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

تحتوي سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات الحديثة منها، مقاعد كهربائية، وتكييف، ، ونظام اقفال للأبواب باللمس، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس ، و GPS، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا ، ومصابيح ضباب أمامية .

- أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 :

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 الكهربائية تباع بسعر مليون و 288 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 الكهربائية يصل سعرها الي مليون و 388 ألف جنيه .