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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي جيومتري سى 2024 تباع بهذا السعر

مواصفات جيلي جيومتري
مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

العالم الان يتجه نحو استخدام السيارات الكهربائية ، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها السيارات الكهربائية بمختلف أسواق العالم ومن ضمنهم السوق المصري الذى يتوافر بع الكثير من السيارات الكهربائية الجديدة موديل 2024 .

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

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من ضمن السيارات الكهربائية الجديدة المتواجدة داخل سوق السيارات المصري جيلي جيومتري سى موديل 2024 ، وتنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

- محرك جيلي جيومتري سى الكروس أوفر موديل 2024 :

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

تخرج جيلي جيومتري سى موديل 2024 قوة تصل الي 201 حصان ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 310 نيوتن/متر ، وتباع بطول يصل الي 4423 مم، ويصل عرضها الي 1833 مم .

- مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024 :

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

تحتوي سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات الحديثة منها، مقاعد كهربائية، وتكييف، ، ونظام اقفال للأبواب باللمس، وباور ستيرنج، وريموت كنترول، ونظام ذكى لركن السيارة، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس ، و GPS، وإنذار ضد السرقة، ومثبت سرعة، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا ، ومصابيح ضباب أمامية .

- أسعار جيلي جيومتري سى موديل 2024 :

مواصفات جيلي جيومتري سى موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 الكهربائية تباع بسعر مليون و 288 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي جيومتري سى موديل 2024 الكهربائية يصل سعرها الي مليون و 388 ألف جنيه .

 

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