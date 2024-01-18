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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ240 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات أوبل

صدى البلد

تعتبر السيارة أوبل فيكترا أحد أشهر السيارات المستعملة في السوق المصري، وتتميز باقتصاديتها الكبيرة ورخص أسعار قطع غيارها، مما يجعلها خياراً جيداً عند البحث عن سيارة مستعملة.

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عرفت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على  شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

أوبل فيكترا موديل 2000 

سعر السيارة اوبل فيكترا موديل 2000 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة اوبل فيكترا موديل 2000 في سوق المستعمل من 190 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

مواصفات السيارة اوبل فيكترا موديل 2000 

تتوفر السيارة أوبل فيكترا موديل 2000 بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بعض النسخ بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي وحقن الكتروني للوقود "انجكشن، فيما تبلغ قوة المحرك 74 حصانا، بسعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.

 

أوبل فيكترا موديل 2000 

قياسات وأبعاد السيارة أوبل فيكترا موديل 2000 

الطول الكلي: 4.480 متر

العرض الكلي: 1.710 متر

الارتفاع الكلي: 1430 متر

قاعدة العجلات: 2.800 متر

وزن السيارة: 1185 كيلومتر

سعة خزان الوقود: 45 لتر

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