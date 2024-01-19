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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد زيادة الأسعار.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

بعد زيادة الأسعار
بعد زيادة الأسعار ..سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه ..أسعار

يبحث قطاع كبير من المواطنين داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عن إصدارات سيارات تناسبهم وتساعدهم على التنقل والذهاب الى أعمالهم وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة، ومن ضمن السيارات المتواجدة بالسوق المصري كيا ريو ، وفولكس فاجن بولو، وبيجو 307 ، ورينو ميجان، ونيسان صني .

سعر أرخص سيارات بيجو 2024 في مصر

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

وتوافرت تلك السيارات المستعملة بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بأزمات طاحنة .

- نيسان صني موديل 2014 :

نيسان صني موديل 2014

تحصل نيسان صني موديل 2014 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، وتمكنت نيسان صني من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنة ونصف، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

نيسان صني موديل 2014 تباع داخل سوق المستعمل المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- رينو ميجان موديل 2006 :

 رينو ميجان موديل 2006

تمكنت رينو ميجان موديل 2006 من قطع مسافة تصل الى 200 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي ، ومدعومة بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

سعر سيارة رينو ميجان موديل 2006 داخل سوق السيارات يصل الى 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- بيجو 307 الهاتشباك موديل 2005 :

بيجو 307 الهاتشباك موديل 2005

تحتوي سيارة بيجو 307 الهاتشباك موديل 2005 علي ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنة.

تأتي سيارة بيجو 307 الهاتشباك موديل 2005 داخل سوق المستعمل بسعر 280 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

- فولكس فاجن بولو السيدان موديل 2005:

فولكس فاجن بولو السيدان موديل 2005 

تنتمي فولكس فاجن بولو موديل 2005 لفئة السيارات السيدان، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي ،  وتباع باللون الرمادي ، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

تتوافر سيارة فولكس فاجن بولو السيدان موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري بسعر 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- كيا ريو موديل 2001 :

كيا ريو موديل 2001

تنتقل قوة سيارة كيا ريو موديل 2001 من المحرك الى العجلات من خلال ناقل حركة مانيوال، وتمكنت كيا ريو من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الذهبي ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تعرض سيارة كيا ريو موديل 2001 للبيع بسوق السيارات المصري بسعر 185 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

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