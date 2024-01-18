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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مناسبة للشباب.. كيا بيكانتو هاتشباك بـ 250 ألف جنيه

سعر كيا بيكانتو
سعر كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006

ينتشر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل عدد كبير من إصدارات السيارات المعروضة للبيع، وتوافر تلك الطرازات بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى أن سوق السيارات المستعمل يتميز بسهولة إعادة بيع طرازاته، كما أنه يتم توافر قطع غيارها بسهولة.

 سعر كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006

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من ضمن السيارات المتوافرة بسوق السيارات المصري للمستعمل كيا بيكانتو موديل 2006 ، وتنتمي بيكانتو لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم .

 سعر كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006

- مواصفات كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006 :

 سعر كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006

تحتوي كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006 علي العديد من المميزات منها، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية ، وشبكة امامية يتوسطها شعار كيا ، ومرايات جانبية باللون الأسود، وبها 4 مقابض للأبواب باللون الأسود، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مساحة زجاج خلفية .

- محرك كيا بيكانتو موديل 2006 :

 سعر كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006

تمكنت كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1100 سي سي ، وتباع باللون الأسود، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

- سعر كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006 :

 سعر كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006

تتوافر كيا بيكانتو الهاتشباك موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

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