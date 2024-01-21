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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي إكسباندر 2024 العائلية بمصر

مواصفات ميتسوبيشي
مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 سيارة من إنتاج شركة ميتسوبيشي اليابانية، حيث يتوافر بالسوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات اليابانية التابعة لشركة ميتسوبيشي ، وذلك بفضل أقبال المواطنين علي شراء السيارات اليابانية لما يتوافر بها من مميزات حديثة، وتنتمي إكسباندر  لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV 

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- مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV :

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV 

زودت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 العائلية بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وكاميرا ، ومدخل AUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة ، ومدخل USB، وبلوتوث .

- محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 :

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV 

سعه خزان وقود  ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV موديل 2024 يصل الي 45 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

- سعر ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV موديل 2024 :

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV 

تصل سيارة  ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV موديل 2024 بفئتين داخل سوق السيارات المصري الأولي تباع بسعر مليون و 220 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي ملين و 280 ألف جنيه .

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