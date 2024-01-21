سعر ميتسوبيشي إكسباندر 2024 العائلية بمصر

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 سيارة من إنتاج شركة ميتسوبيشي اليابانية، حيث يتوافر بالسوق المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات اليابانية التابعة لشركة ميتسوبيشي ، وذلك بفضل أقبال المواطنين علي شراء السيارات اليابانية لما يتوافر بها من مميزات حديثة، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .
- مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV :
زودت سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 العائلية بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وكاميرا ، ومدخل AUX، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة ، ومدخل USB، وبلوتوث .
- محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 :
سعه خزان وقود ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV موديل 2024 يصل الي 45 لتر، وبها عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتحتاج الي 5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .
- سعر ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV موديل 2024 :
تصل سيارة ميتسوبيشي إكسباندر الـ SUV موديل 2024 بفئتين داخل سوق السيارات المصري الأولي تباع بسعر مليون و 220 ألف جنيه ، والفئة الثانية يصل سعرها الي ملين و 280 ألف جنيه .