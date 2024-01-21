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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دايهاتسو سيريون أوتوماتيك بـ 175 ألف جنيه

سعر دايهاتسو سيريون
سعر دايهاتسو سيريون الهاتشباك موديل 1999

سوق السيارات المصري للمستعمل يتواجد به عدد غير محدود من طرازات السيارات المستعملة المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة وكان منها عدم توافر أجزاء السيارات الجيدة التي تدخل في الصناعة .

 سعر دايهاتسو سيريون الهاتشباك موديل 1999

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- مواصفات دايهاتسو سيريون موديل 1999 :

 سعر دايهاتسو سيريون الهاتشباك موديل 1999

تنتمي سيارة دايهاتسو سيريون موديل 1999 إلي فئة السيارات الهاتشباك، وبها اضاءة امامية، واضاءة خلفية، وتم تثبيت شعار شركة دايهاتسون علي مقدمة السيارة الأمامية، وتم تثبيت إشارات صغيرة علي جانبي الرفارف الأمامية ، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، وبها جرائد جانبية لإظهار الشكل الجمالي بالسيارة ، وتمتلك شبكة امامية صغيرة .

- محرك دايهاتسو سيريون الهاتشباك :

 سعر دايهاتسو سيريون الهاتشباك موديل 1999

زودت دايهاتسو سيريون الهاتشباك موديل 1999 بمحرك سعه 1300 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأزرق، وتنقل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت سيريون من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

- سعر دايهاتسو سيريون الهاتشباك موديل 1999 :

 سعر دايهاتسو سيريون الهاتشباك موديل 1999

تتوافر سيارة دايهاتسو سيريون الهاتشباك موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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