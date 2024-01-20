عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 230 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات كيا هاتشباك

كيا بيكانتو موديل
كيا بيكانتو موديل 2009

تعتبر السيارة الكورية كيا بيكانتو موديل 2009 أحد أشهر السيارات الاقتصادية التي قدمتها العلامة التجارية في السوق المصري، وذلك نظرا لنها اقتصادية بشكل كبير في استهلاك البنزين، وتعتبر من السيارات الاعتمادية داخل المدينة.

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه

اشتر «رينو ميجان أوتوماتيك» بـ 280 ألف جنيه

 كيا بيكانتو موديل 2009 

سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009

يبدأ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 230 ألف جنيه حتى 210 آلاف جنيه وبلغت قراءات العداد 20 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لأحد منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 كيا بيكانتو موديل 2009 

مواصفات سيارة كيا بيكانتو موديل 2009 

تعتمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على محرك سعة 1000 : 1300 سي سي، ينتح قوة تصل الى 64 حصانا، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تصل السرعة القصوى للسيارة كيا بيكانتو موديل 2009 الى 152 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة أطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 18 : 15 ثانية.

تحتوي السيارة كيا بيكانتو موديل 2009 على قفل مركزي للأبواب وباور سترينج، وتكييف، وإنذار ضد السرقة، وزجاج كهربائي.

الهاتشباك كيا كيا بيكانتو موديل 2009 كيا بيكانتو السيارات الاعتمادية سوق المستعمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

نهاية رحلة الزعيم| عادل إمام يقرر اعتزال الفن ونجله يكشف السبب

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

مفاجأة | حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. تفاصيل

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

قرار مفاجئ في الزمالك بعد الخسارة من الوحدة الإماراتي

الأمطار تضرب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وحالة الطقس خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

اشتر «رينو ميجان أوتوماتيك» بـ 280 ألف جنيه

للمغتربين.. بيجو 2008 بدون جمارك وبخصم 70%

سعر أشهر سيارة صينية مستعملة في مصر

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

سعر هيونداي باليسايد الجديدة في السعودية

السيارات الكهربائية تتخطى المليون خلال عام 2023 في الولايات المتحدة

جواز سفر للسيارات.. الاتحاد الأوروبي يتبع سياسات جديدة بداية من 2027

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه

ترشيحاتنا

حكم التبرع بالشعر للأطفال المرضى بالسرطان.. دار الإفتاء تجيب

إسرائيل تحث الموافقة على نقل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة كاب فيردي

أول ظهور لـ محمد صلاح عقب إصابته بأمم إفريقيا

خسارة جديدة لإيران.. رئيس وحدة استخبارات فيلق القدس بين ضحايا هجوم دمشق

4 صفقات .. متحدث الزمالك يفجّر مفاجآت على الهواء | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطانة فستان ابنة رانيا يوسف تضعها في مأزق بحفل joy awards |شاهد

مكشوف كله .. دينا الشربيني تثير ضجة بظهورها في joy awards

منفوش ولامع.. شيرين تثير الجدل على مسرح joy awards

بفستان كله أحمر.. نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالتها في joy awards|شاهد

فيديو

محمد إمام: لم أتوقع قوة نجاح أبو نسب مع تفاقم القضية الفلسطينية ..خاص

هتتجوز وعندها طفل.. خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف تكشف جديدا عن ياسمين عبد العزيز

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ