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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتر «رينو ميجان أوتوماتيك» بـ 280 ألف جنيه

رينو ميجان موديل
رينو ميجان موديل 2005

قدمت رينو الجيل الأول من السيارة الشهيرة ميجان للمرة الأولى عام 1992، واستمر إنتاجها حتى الآن، من خلال عدة أجيال متتابعة، واشتهرت كونها سيارة اقتصادية قليلة التكلفة بالنسبة لمميزاتها.

يبحث العديد من المشترين عن سيارات مستعملة بأقل الأسعار خلال عام 2024، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وعدم توفرها.

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رينو ميجان موديل 2005

سعر السيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 280 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

رينو ميجان موديل 2005

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2005

تأتي السيارة رينو ميجان موديل 2005 مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، بنظام الحقن متعدد النقاط للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بنسخ مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

تبلغ سعة خزان الوقود في السيارة رينو ميجان موديل 2005 نحو 60 لترا، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11 ثانية.

تأتي السيارة رينو ميجان موديل 2005 بمقصورة أمامية واسعة، تكفي لـ 5 أشخاص، حيث تأتي بطول كلي يبلغ 4498 مم وعرض كلي يصل الى 1777 مم.

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