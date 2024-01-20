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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

صدى البلد

تعتبر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 أحد أكثر سيارات الكروس أوفر الرياضية مبيعاً في السوق المصرية حيث تتوفر بباقة من أقوى التجهيزات، وخيارين من المحركات.

تويوتا فورتشنر موديل 2024 

المواصفات الفنية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 

تتوفر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 2700 سي سي، يتمكن من ضخ 163 حصانا، و 245 نيوتن/متر، مع وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات.

 

تأتي الفئة الثانية والثالثة من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 ، بمحرك 4000 سي سي، سداسي الأسطوانات، يضخ قوة إجمالية قدرها 234 حصانا، و 376 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع تقنية الدفع الرباعي، بينما تستخدم هذه الفئات ناقل سرعات أوتوماتيكي أيضا من 6 نقلات.

 

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط 18 بوصة، وشبكة أمامية للتهوية باللون الأسود، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل ،وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء لجميع الفئات المطروحة.

 

أبعاد وقياسات تويوتا فورتشنر موديل 2024 

قاعدة العجلات بنسبة طول كلي بلغت 2745 مم.

إجمالي طول السيارة 4795 مم.

العرض الكلي للسيارة 1855 مم.

الارتفاع الإجمالي 1835 مم.

خزان الوقود بسعة 80 لتر.

أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة الأولى SMART بقيمة قدرها 3,000,000 جنيه    

تويوتا فورتشنر موديل 2024  الفئة الثانية ELEGANCE بقيمة قدرها 3,300,000 جنيه

تويوتا فورتشنر موديل 2024 الفئة الثالثة SPORT بقيمة قدرها 3,500,000 جنيه

فورتشنر تويوتا فورتشنر Smart ELEGANCE Sport

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