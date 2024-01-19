عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة.. بيجو 5008 بخصم 70%

صدى البلد

تعتبر السيارة بيجو 5008 أحد أشهر سيارات الكروس أوفر في مصر، وهي من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج خاصة بعد تخفيض قيمة الوديعة 70% بالاضافة لعدة تسهيلات اخرى.

 

بيجو 5008

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى، حيث سبق أن أعلن مجلس الوزراء للمرة الأولى عن القانون، في أكتوبر من عام 2022، والذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

ينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

انتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج، حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل، وسنة الصنع، وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

بيجو 5008 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة بيجو 5008 

بيجو 5008 موديل 2019 بقيمة 5,485 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2020 بقيمة 5,913 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2021 بقيمة 7,474 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2022 بقيمة 9,041 دولارا.

بيجو 5008 موديل 2023 بقيمة 9,674 دولارا.

مجلس الوزراء بيجو مبارك الوديعة البنكية مباراة اتحاد جدة والباطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

موضوعات متعلقة

بخصم 70%.. أبرز سيارات سيات للاستيراد من الخارج دون جمارك

تتوفر بخمس فئات .. أحدث أسعار رينو اوسترال 2024

بـ240 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات أوبل

سعر أرخص سيارات بيجو 2024 في مصر

تويوتا تكشف عن قدرتها على إنتاج 10.3 مليون سيارة هذا العام

رغم تضخم ثروتة بفضلها.. إيلون ماسك يخطط لترك تسلا

أحدث أسعار رينو ميجان في مصر .. تفاصيل الـ 8 فئات

بواسطة محرك نيسان.. سيارة بوهيما الخارقة تدخل مرحلة الإنتاج

ترشيحاتنا

لقطات من تتويج الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادٍ في الشرق الأوسط

اِنت هتقارن ميدو بمحمد صلاح | فاروق جعفر : عيب يا طولان

شديد البرودة ليلا | الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

«بالراحة على صلاح دا إحنا شعب نساي».. خالد أبو بكر يدافع عن نجم ليفربول

سرقوا مليون جنيه.. قرار عاجل ضد عصابة كمين الشرطة المزيف| خاص

لفترة محدودة.. بيجو 5008 بخصم 70%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ