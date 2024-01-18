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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بخصم 70%.. أبرز سيارات سيات للاستيراد من الخارج دون جمارك

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية سيات باقة من أقوى إصدارات الكروس أوفر الرياضية والهاتشباك في السوق المصرية، والتي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها.

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 200 ألف جنيه

بتخفيض 70%.. قيمة الوديعة لاستيراد أشهر سيارات رينو بدون جمارك

كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وستتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

سيات ليون موديل 2023 "الفئة الكاملة"

سيات ليون موديل 2023 "الفئة الكاملة"

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات ليون موديل 2023 نحو 6,055 دولار 

سيات أبيزا موديل 2023

سيات أبيزا موديل 2023 "الفئة الكاملة"

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أبيزا موديل 2022 نحو 5,105 دولارات

سيات تاراكو موديل 2023 

سيات تاراكو موديل 2023 "الفئة الكاملة"

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات تاراكو موديل 2023 نحو 7,186 دولاراً

سيات أتيكا موديل 2023 "الفئة الكاملة"

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة سيات أتيكا موديل 2023 نحو 6473 دولارًا

جمارك سيات الكروس اوفر الكروس الهاتشباك سيات إبيزا سيات ليون سيات ليون موديل 2023

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