عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيلي جيومتري C الفيس ليفت تباع بهذه الأسعار

محرك جيلي جيومتري
محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة

ارتفاع السيارات الجديدة داخل سوق السيارات العالمي مازال مستمرة، ومع ذلك يتوافر العديد من طرازات السيارات الجديدة داخل سوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات ، وتتواجده تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومن ضمن تلك السيارات الإصدارة الكهربائية ، وتوافره جميع طرازات السيارات امامهم لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم .

محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة 

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 240 ألف جنيه

بعد زيادة الأسعار.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

- محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت :

محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة 

زودت سيارة جيلي جيومتري C الفيس ليفت بمحرك يعطي قوة تصل الي 201 حصان، وبها بطارية سعه 70 كيلووات/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 310 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.7 ثانية، ويمكنها قطع 550 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، ويمكن شحن البطارية حتي تصل الي 80% في 40 دقيقة فقط .

- وسائل الأمان بـ جيلي جيومتري C الفيس ليفت :

محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة 

تحتوي سيارة جيلي جيومتري C الفيس ليفت علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وكاميرا محيطية 360 درجة ، و نظام التعرف علي حدود السرعة، ونظام التحكم في الجر، وبه نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام للتحكم بالسرعة، ونظام مراقبة النقاط العمياء والكشف عن الأجسام المتحركة، ونظام تحكم نزول المنحدرات،  والثبات الالكتروني ESC، وفرامل ABS.

- أسعار جيلي جيومتري C الفيس ليفت بمصر : 

محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة جيلي جيومتري C الفيس ليفت تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه ، ويصل سعر الفئة الثانية الي مليون و 800 ألف جنيه .

سوق السيارات العالمي ارتفاع السيارات الجديدة السيارات الجديدة طرازات السيارات الجديدة ارتفاع أسعار السيارات جيلي جيومتري C الفيس ليفت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

موضوعات متعلقة

بعد زيادة الأسعار.. سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

بدون زيادات.. سيارات SUV موديل 2024 بالسوق المصري

جيلي جيومتري سى 2024 تباع بهذا السعر

أرخص سيارة سيدان من شيري 2024

سعر فولكس فاجن تيجون 2024 الجديدة

تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا

الأسعار الجديدة لـ جيتور X70 موديل 2024

أسعار شيفروليه الجامبو 2024 بعد الزيادات

ترشيحاتنا

جوتيرتش: الشرق الأوسط برميل بارود ويجب منع اشتعاله

أفضل موبايل شاومي في مصر بـ 4700 جنيه فقط

اجتماع مع وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي.. أبرز فعاليات زيارة شكري إلى بروكسل

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول بعد تعطل سفينة

الصحة تستعد لمبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

فستان جريء.. ميريام فارس تثير الجدل في حفل joy awards .. شاهد

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

فيديو

ماذا حدث للعم أبو ضياء صاحب عبارة «روح الروح»؟

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ