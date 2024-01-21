جيلي جيومتري C الفيس ليفت تباع بهذه الأسعار

ارتفاع السيارات الجديدة داخل سوق السيارات العالمي مازال مستمرة، ومع ذلك يتوافر العديد من طرازات السيارات الجديدة داخل سوق المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات ، وتتواجده تلك السيارات لتلبية احتياجات المواطنين ومن ضمن تلك السيارات الإصدارة الكهربائية ، وتوافره جميع طرازات السيارات امامهم لاختيار السيارة الأنسب لهم ولاحتياجاتهم .

محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة

- محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت :

محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة

زودت سيارة جيلي جيومتري C الفيس ليفت بمحرك يعطي قوة تصل الي 201 حصان، وبها بطارية سعه 70 كيلووات/ساعة، وتخرج عزم دوران يصل الي 310 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 7.7 ثانية، ويمكنها قطع 550 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد ، ويمكن شحن البطارية حتي تصل الي 80% في 40 دقيقة فقط .

- وسائل الأمان بـ جيلي جيومتري C الفيس ليفت :

محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة

تحتوي سيارة جيلي جيومتري C الفيس ليفت علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية، وكاميرا محيطية 360 درجة ، و نظام التعرف علي حدود السرعة، ونظام التحكم في الجر، وبه نظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام للتحكم بالسرعة، ونظام مراقبة النقاط العمياء والكشف عن الأجسام المتحركة، ونظام تحكم نزول المنحدرات، والثبات الالكتروني ESC، وفرامل ABS.

- أسعار جيلي جيومتري C الفيس ليفت بمصر :

محرك جيلي جيومتري C الفيس ليفت الجديدة

الفئة الأولي من سيارة جيلي جيومتري C الفيس ليفت تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه ، ويصل سعر الفئة الثانية الي مليون و 800 ألف جنيه .