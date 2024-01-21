جيلي كول راي 2024 الفيس ليفت تباع بهذا السعر

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وذلك لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، خصوصا أن هذه السيارات تم توافرها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق .

أبعاد جيلي كول راي الفيس ليفت الجديدة

ومن ضمن السيارات التي طرحة مؤخرا بالسوق المصري التابعة للصانع الصيني جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة :

أبعاد جيلي كول راي الفيس ليفت الجديدة

- أبعاد جيلي كول راي الفيس ليفت :

تأتي سيارة جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت داخل سوق السيارات المصري بطول 4380 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1615 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- محرك جيلي كول راي الـ SUV الفيس ليفت :

أبعاد جيلي كول راي الفيس ليفت الجديدة

تتسارع جيلي كول راي الـ SUV الفيس ليفت موديل 2024 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.6 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتحتاج الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 174 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر.

- أسعار جيلي كول راي موديل 2024 الفيس ليفت :

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي الـ SUV الفيس ليفت موديل 2024 تباع بسعر مليون و 89 ألف جنيه، والفئة الثانية يصل سعرها الجديد إلي مليون و 164 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 289 ألف جنيه، والفئة الرابعة تباع بسعر مليون و 319 ألف جنيه .