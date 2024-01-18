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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 780 ألف جنيه.. أسعار سيارات جيلي 2024 في مصر

صدى البلد

اعلنت شركة جيلي الصينية لصناعة السيارات عن الأسعار الجديدة لقائمتها موديل 2024 من خلال أحد وكلاء العلامة الصينية محليا.

 

وتضم قائمة اسعار سيارات جيلى موديل 2024 ، ثلاث طرازات من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

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مواصفات جيلي ستار راي الـ SUV الجديدة

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تفاصيل جيلي كولراي Coolray الجديدة كليًا في مصر

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سيارة جيلي FRIENDS الرياضية الجديدة بسعر يعادل 433 ألف جنيه

وخلال التقرير التالى سنتعرف على اسعار سيارات جيلى موديل 2024 فى مصر .

 

1- جيلي GX3 برو

جيلي GX3 برو

وتنطلق السيارة طراز جيلي GX3 برو موديل 2024 بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 حصان مع عزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر.

ودعمت السيارة جيلي GX3 برو موديل 2024  بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة ومن بينها 2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – عجلة قيادة هيدروليك – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – التحكم الديناميكى فى السيارة VDC .

 

كما تقدم السيارة جيلي GX3 برو موديل 2024 ببعض وسائل المساعدة الأخرى ومنها وضع القيادة البيئية ECO – مساعد ركن Rear park Assist – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية .

 

اما عن اسعار السيارة جيلي GX3 موديل 2024 

- فئة premium بسعر 779.900 الف جنيه 

 

2 - جيلي اوكافانجو 

جيلي اوكافانجو 

و تعتمد السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 على ناقل سرعات DSG أوتوماتيك مكون من 7 نقلات "دفع أمامي"، متصل بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، مع قدرات هجينه حيث تستطيع السيارة ضخ قوة قدرها 190 حصانا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

 

ويصل زمن تسارع السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 وصولاً من وضع السكون 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة نحو 11 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.6 لتر، عندما تخوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 

وتحتوي السيارة جيلي اوكافانجو موديل 2024 على انذار مانع للسرقة، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، حساسات أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وسائد هوائية أمامية وجانبية، نظام الثبات الالكتروني ESP.

أما عن أسعار السيارة اوكافانجو موديل 2024 

- فئة premium بسعر مليون و 513.900 الف جنيه 

 

3- جيلي كول راي

جيلي كول راي

وتحصل سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة تصل الي 172 حصان ، ويصل عزم دورانها الي 290 نيوتن/متر ، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع من وضع السكون وصلا الي 100 كم/ساعة في مدة تصل الي 7.6 ثانية .

 

زودت جيلي كول راي موديل 2024 بالعديد من المواصفات منها، نظام الفرامل الأوتوماتيكية للطوارئ، ومساعد الحفاظ على المسار، ونظام التحكم الذكي بالإضاءة ، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وبها نظام رؤية بانوراما 540 درجة ، وبها وسائد هوائية .

 

تحتوي سيارة جيلي كول راي موديل 2024 علي العديد من المواصفات منها، شاشة رقمية مقاس 10.25 بوصة ، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وعجلة قيادة من الجلد متعددة الاستخدامات ، وإضاءة محيطية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائياً .

 

أما عن أسعار السيارة كول راي موديل 2024 

- الفئة الأولى comfort  بسعر مليون و98.900 الف جنيه 

- الفئة الثانية premium بسعر مليون و164.900 الف جنيه 

- الفئة الثالثة sport بسعر مليون و289.900 الف جنيه 

- الفئة الرابعة sport +  بسعر مليون و379.900 الف جنيه

 

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