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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات موديل 2024 بالسعر الرسمي

أرخص 5 سيارات 2024
أرخص 5 سيارات 2024 بالسعر الرسمي | تعرف عليهم

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه هذه السيارات لتلبية احتياجات المواطنين بعد زيادة طلبهم علي إصدارات السيارات الجديدة والتي كان من منها  بى واى دى‬ F3 ، وهيونداي اكسنت RB، ونيسان صنى، وشيرى اريزو 5، وفيات تيبو .

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- نيسان صني موديل 2024 :

زودت نيسان صني موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي ،  ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج عزم دوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وتخرج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

تباع سيارة نيسان صني موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 678 ألف جنيه .

- بى واى دى‬ F3 موديل 2024 :

عزم دوران بى واى دى‬ F3 موديل 2024 يصل الي 145 نيوتن/متر،  وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها قوة 108 حصان ، وتصل سرعتها القصوى 180 كم/ساعة، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

الفئة الأولي من بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بسعر 600 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من بى واى دى‬ F3 موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 680 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2024 :

تستهلك شيرى اريزو 5 موديل 2024 من الوقود 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود 48 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، وتستمد قوتها من محرك 1500 سي سي .

تتوافر الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2024 بسعر بدون زيادات بسعر 620 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها 665 ألف جنيه، والفئة الثالثة تتوافر بسعر 690 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

قوة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تصل الي 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 185كم/ساعة، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل عزم دورانها الي 156 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.1 ثانية .

يتراوح سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الرسمي من 700 ألف جنيه، ويصل الي 750 ألف جنيه .

- فيات تيبو موديل 2024 :

تصل قوة سيارة فيات تيبو موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 11.2 ثانية، وبها قوة 110 حصان، وتصل سرعة تيبو القصوى الي 190كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 152 نيوتن/متر.

الفئة الأولي من فيات تيبو موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 225 ألف جنيه .

الفئة الثانية من فيات تيبو موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 400 ألف جنيه .

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