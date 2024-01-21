شاهد| فورد كوجا الفيس ليفت الهاتشباك الجديدة

كشفت شركة فورد عن سياراتها الجديدة فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 ، وتنتمي كوجا لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

حصلت فورد كوجا الفيس ليفت الهاتشباك علي مجموعة من التحديثات لعام 2024 ، وتشمل تحديث التصميم الخارجي ، بالإضافة الي تحديثات تكنولوجية داخلية.

مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

- مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 :

مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

زودت سيارة فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، شبكة أكبر من سابقتها، ومصابيح أمامية، وأجنحة أمامية، وبها مصابيح خلفية LED ، وبها نظام معلومات ترفيهي جديد، وشاشة تعمل باللمس مقاس 13.0 بوصة، وApple CarPlay ، وAndroid Auto ، وبها Alexa مدمج.

- محرك فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 :

مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

تستمد سيارة فورد كوجا الفيس ليفت قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، وتخرج قوة 150 حصان، بالإضافة الي ان النسخ الأكثر قوة تحتوي علي محرك سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة 180 حصان .