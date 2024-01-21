شاهد| فورد كوجا الفيس ليفت الهاتشباك الجديدة

كشفت شركة فورد عن سياراتها الجديدة فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 ، وتنتمي كوجا لفئة السيارات الكروس أوفر .
حصلت فورد كوجا الفيس ليفت الهاتشباك علي مجموعة من التحديثات لعام 2024 ، وتشمل تحديث التصميم الخارجي ، بالإضافة الي تحديثات تكنولوجية داخلية.
- مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 :
زودت سيارة فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، شبكة أكبر من سابقتها، ومصابيح أمامية، وأجنحة أمامية، وبها مصابيح خلفية LED ، وبها نظام معلومات ترفيهي جديد، وشاشة تعمل باللمس مقاس 13.0 بوصة، وApple CarPlay ، وAndroid Auto ، وبها Alexa مدمج.
- محرك فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 :
تستمد سيارة فورد كوجا الفيس ليفت قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، وتخرج قوة 150 حصان، بالإضافة الي ان النسخ الأكثر قوة تحتوي علي محرك سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة 180 حصان .