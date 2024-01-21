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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| فورد كوجا الفيس ليفت الهاتشباك الجديدة

مواصفات فورد كوجا
مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

كشفت شركة فورد عن سياراتها الجديدة  فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 ، وتنتمي كوجا لفئة السيارات الكروس أوفر .

مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

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حصلت فورد كوجا الفيس ليفت الهاتشباك علي مجموعة من التحديثات لعام 2024 ، وتشمل تحديث التصميم الخارجي ، بالإضافة الي تحديثات تكنولوجية داخلية.

مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

- مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 :

مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

زودت سيارة فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 بالعديد من المميزات منها، شبكة أكبر من سابقتها، ومصابيح أمامية، وأجنحة أمامية، وبها مصابيح خلفية LED ، وبها نظام معلومات ترفيهي جديد، وشاشة تعمل باللمس مقاس 13.0 بوصة، وApple CarPlay ، وAndroid Auto ، وبها Alexa مدمج.

- محرك فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024 :

مواصفات فورد كوجا الفيس ليفت موديل 2024

تستمد سيارة فورد كوجا الفيس ليفت قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات، وتخرج قوة 150 حصان، بالإضافة الي ان النسخ الأكثر قوة تحتوي علي محرك سعه 2500 سي سي ، وتخرج قوة 180 حصان .

 

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