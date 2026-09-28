المتهم بالتشهير بفتاة في البحيرة يواجه عقوبة الحبس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها والتشهير بها بالبحيرة .



وبمواجهة الطرفين، أيدوا ما سبق ، وإتهمت القائمة على النشر الطرف الثانى بنشر صورها بمواقع التواصل الإجتماعى للتشهير بها، وبفحص هاتفه المحمول تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه للواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة التشهير عبر مواقع التواصل



ونستعرض العقوبة المقررة في القانون

نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ومن بين الأفعال التي حددها القانون التقاط أو نقل صورة شخص بجهاز من الأجهزة في مكان خاص، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه.

وتصل العقوبة المقررة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة وفقًا لنص المادة.