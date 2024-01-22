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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة شبابية من سوزوكي جديدة بـ 800 ألف جنيه

أسعار سوزوكى بالينو
أسعار سوزوكى بالينو موديل 2023 خلال العام الجاري

تقدم شركة سوزوكي التي تعمل في مجال تصنع السيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024 ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، ومن اجل مساعدتهم في الحصول علي سيارات جديدة تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، ومن ضمن هذه السيارات سوزوكى بالينو موديل 2023 ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك .

أسعار سوزوكى بالينو موديل 2023 خلال العام الجاري

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وتوافر تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .

أسعار سوزوكى بالينو موديل 2023 خلال العام الجاري

- محرك سوزوكى بالينو موديل 2023 :

تحصل سوزوكى بالينو موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.6 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 130 كم/ساعة، وتنتج قوة 95 حصان، وتصل سرعة سوزوكى بالينو القصوى الي 170 كم/ساعة ، وها خزان وقود سعة 37 لتر .

- أبعاد سوزوكى بالينو الهاتشباك موديل 2023 :

أسعار سوزوكى بالينو موديل 2023 خلال العام الجاري

تأتي سيارة سوزوكى بالينو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 3995 مم، وعرض 1745 مم، وارتفاع 1470 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم .

- أسعار سوزوكى بالينو موديل 2023 خلال العام الجاري :

أسعار سوزوكى بالينو موديل 2023 خلال العام الجاري

تتوافر سيارة سوزوكى بالينو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة خلال عام 2024 الجاري وتباع بسعر 799 ألف جنيه.

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