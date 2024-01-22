سيارة شبابية من سوزوكي جديدة بـ 800 ألف جنيه

تقدم شركة سوزوكي التي تعمل في مجال تصنع السيارات العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 و 2024 ، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، ومن اجل مساعدتهم في الحصول علي سيارات جديدة تساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم، ومن ضمن هذه السيارات سوزوكى بالينو موديل 2023 ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك .
وتوافر تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة .
- محرك سوزوكى بالينو موديل 2023 :
تحصل سوزوكى بالينو موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 11.6 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتخرج عزم دوران يصل الي 130 كم/ساعة، وتنتج قوة 95 حصان، وتصل سرعة سوزوكى بالينو القصوى الي 170 كم/ساعة ، وها خزان وقود سعة 37 لتر .
- أبعاد سوزوكى بالينو الهاتشباك موديل 2023 :
تأتي سيارة سوزوكى بالينو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 3995 مم، وعرض 1745 مم، وارتفاع 1470 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم .
- أسعار سوزوكى بالينو موديل 2023 خلال العام الجاري :
تتوافر سيارة سوزوكى بالينو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة خلال عام 2024 الجاري وتباع بسعر 799 ألف جنيه.