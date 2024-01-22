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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيري تيجو 3 الـ SUV خلال زيادات الشهر الجاري

وسائل الأمان بـ شيري
وسائل الأمان بـ شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024

يقدم الصانع الصيني عدد غير محدود من السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وتقدم بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان أو هاتشباك أو SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعرض الطرازات الجديدة الان بأسعار مرتفعة جدا ، وذلك بسبب ما تعرض له قطاع صناعة السيارات العالمي من أزمات كبيرة أثرت علي عدم توافر الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين .

وسائل الأمان بـ شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024

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- وسائل الأمان بـ شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024 :

وسائل الأمان بـ شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024

تحتوي سيارة شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها،  مانع سرقة المحرك، ايموبليزر ، ووسائد هوائية ، وفرامل ABS وEBD ، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية ، وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف، وبها مصابيح أمامية هالوجين ، ووحدات نهارية LED، ومصابيح خلفية LED، ومصابيح ضباب، وفتحة سقف.

- محرك شيري تيجو 3 موديل 2024 الجديد :

وسائل الأمان بـ شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024

عزم دوران شيري تيجو 3 موديل 2024 يصل الي 160 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك CVT ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وبها قوة 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 55 لتر .

- أسعار شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

وسائل الأمان بـ شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024

تباع سيارة شيري تيجو 3 الـ SUV موديل 2024 الان بـ 850 ألف جنيه بدون زيادات ، بدلا من 810 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 40 ألف جنيه .

هاتشباك SUV سيدان SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الطرازات الجديدة السيارات الجديدة قطاع صناعة السيارات العالمي

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