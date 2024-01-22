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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بحالة مميزة.. سكودا أوكتافيا بـ 300 ألف جنيه

مواصفات سكودا أوكتافيا
مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

يعرض داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة مميزة من طرازات السيارات المعرضة للبيع ومن ضمن هذه السيارات سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 ، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق .

مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

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ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- محرك سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 :

مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

تمكنت سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 من قطع مسافة تصل الي 88 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الذهبي، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ونصف، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001 :

مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

زودت سيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 بالعديد من المميزات منها، 4 جرائد باللون الأسود تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية، وبها زوج من الإشارات الصغيرة التي تم تثبيتها علي الرفارف الامامية ، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة ، وبها 4 مقابض بنفس لون السيارة ، واضاءة امامية، واضاءة خلفية، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة سكودا .

- سعر سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 :

مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 تتوافر داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة وأداء محرك السيارة .

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