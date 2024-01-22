بحالة مميزة.. سكودا أوكتافيا بـ 300 ألف جنيه

يعرض داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة مميزة من طرازات السيارات المعرضة للبيع ومن ضمن هذه السيارات سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 ، وتنتمي أوكتافيا لفئة السيارات السيدان ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق .

مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 ، بسبب الأحداث التي يشهدها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار .

- محرك سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 :

مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

تمكنت سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 من قطع مسافة تصل الي 88 ألف/كم، وبها ناقل حركة مانيوال، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتباع باللون الذهبي، وبها رخصة سارية لمدة سنتين ونصف، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001 :

مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

زودت سيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 بالعديد من المميزات منها، 4 جرائد باللون الأسود تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية، وبها زوج من الإشارات الصغيرة التي تم تثبيتها علي الرفارف الامامية ، ومرايات جانبية كهربائية بنفس لون السيارة ، وبها 4 مقابض بنفس لون السيارة ، واضاءة امامية، واضاءة خلفية، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة سكودا .

- سعر سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 :

مواصفات سكودا أوكتافيا A4 السيدان موديل 2001

سكودا أوكتافيا A4 موديل 2001 تتوافر داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة وأداء محرك السيارة .