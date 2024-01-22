سيارات بـ 500 ألف جنيه مميزة للبيع

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات المستعملة، وتحظى السيارات المستعملة باهتمام كبير بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل مفاجئ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من المشاكل.

ورصد صدى البلد عدد من أبرز السيارات المستعملة المطروحة للبيع بأسعار تراوحت ما بين 270 ألف جنيه و500 ألف جنيه

1- تويوتا ياريس موديل 2013 :

تحصل سيارة تويوتا ياريس موديل 2013 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2013

سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2013 يصل داخل سوق المستعمل المصري الي 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- رينو سانديرو موديل 2015 :

تستمد رينو سانديرو موديل 2015 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت رينو سانديرو من قطع مسافة تصل الي 1999 كم/ساعة، وبها رخص سارية ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

رينو سانديرو موديل 2015

تتوافر سيارة رينو سانديرو موديل 2015 داخل سوق السيارات المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب تصميم السيارة الخارجي .

3- أوبل استرا موديل 2005 :

تنتمي أوبل استرا موديل 2005 لفئة السيارات السيدان، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة 6 شهور، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

أوبل استرا موديل 2005

تتواجد سيارة أوبل استرا موديل 2005 داخل سوق السيارات بسعر 310 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

4- دايو جوليت موديل 2001 :

تنقل قوة دايو جوليت موديل 2001 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وبها رخصة سارية حتي عام 2026 ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

دايو جوليت موديل 2001

تباع سيارة دايو جوليت موديل 2001 داخل سوق السيارات بسعر 295 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- جيلي امجراند 7 موديل 2014 :

تمكنت جيلي امجراند 7 موديل 2014 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، وذلك بسبب احتوائها علي محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجة، وبها رخصة سارية .

جيلي امجراند 7 موديل 2014

يبلغ سعر سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري 270 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .