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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 80 ألف جنيه اركب دايو ماتيز هاتشباك

مواصفات دايو ماتيز
مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات التي تناسب فئة الشباب ، ومن ضمن هذه السيارات دايو ماتيز موديل 1999، وتنتمي ماتيز لفئة السيارات الهاتشباك ، وتواجده داخل سوق السيارات المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

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- مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999 :

مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

زودت دايو ماتيز موديل 1999 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية، وراديو، وإشارات امامية تم تثبيتها علي الصداد الأمامي، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية باللون الأسد، ومقابض ابواب بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة دايو علي مقدمة السيارة ، بها 4 جرائد تم تثبيتها علي بمنتصف الأبواب الخارجية، ومثبت بها مساحة زجاج خلفية .

- محرك دايو ماتيز موديل 1999 :

مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

تحصل سيارة دايو ماتيز موديل 1999 الهاتشباك علي قوتها من محرك سعه 800 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- سعر دايو ماتيز موديل 1999 الهاتشباك :

مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

تباع سيارة دايو ماتيز موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

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