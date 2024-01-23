بـ 80 ألف جنيه اركب دايو ماتيز هاتشباك

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات التي تناسب فئة الشباب ، ومن ضمن هذه السيارات دايو ماتيز موديل 1999، وتنتمي ماتيز لفئة السيارات الهاتشباك ، وتواجده داخل سوق السيارات المصري بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

- مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999 :

مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

زودت دايو ماتيز موديل 1999 بالعديد من المميزات منها، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية، وراديو، وإشارات امامية تم تثبيتها علي الصداد الأمامي، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية باللون الأسد، ومقابض ابواب بنفس لون السيارة ، وتم تثبيت شعار شركة دايو علي مقدمة السيارة ، بها 4 جرائد تم تثبيتها علي بمنتصف الأبواب الخارجية، ومثبت بها مساحة زجاج خلفية .

- محرك دايو ماتيز موديل 1999 :

مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

تحصل سيارة دايو ماتيز موديل 1999 الهاتشباك علي قوتها من محرك سعه 800 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأبيض، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- سعر دايو ماتيز موديل 1999 الهاتشباك :

مواصفات دايو ماتيز الهاتشباك موديل 1999

تباع سيارة دايو ماتيز موديل 1999 داخل سوق السيارات المصري بسعر 80 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .