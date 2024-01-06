تعتبر السيارة دايو لانوس أحد أشهر السيارات وأكثرها انتشاراً في السوق المصري وذلك بفضل اعتبارها سيارة اقتصادية، كما تتميز بتوفر قطع غيارها بكثرة وبأسعار مناسبة.

ظهرت سيارة لانوس للمرة الأولى في السوق المصري عام 1997 وكانت تحمل اسم العلامة التجارية الكورية دايو، واستمر إنتاجها حتى عام 2000.



سيارة الشعب.. أفضل سعر لـ دايو لانوس في مصر

تبعتها الشركة الكورية بسيارة لانوس 2 من خلال إجراء عدة تحديثات على التصميم الخارجي، وفي عام 2008 انتقلت ملكية الشركة لعلامة شيفروليه الأمريكية.

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

سيارة الشعب.. أفضل سعر لـ دايو لانوس في مصر

مواصفات دايو دايو موديل 2006

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2006 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة دايو لانوس موديل 2006 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

سيارة الشعب.. أفضل سعر لـ دايو لانوس في مصر

أسعار السيارة دايو لانوس موديل 2006 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2006 في سوق المستعمل 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.