مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut تباع بـ 4 مليار جنيه

طرحت مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955 للبيع من عام ونصف بمزاد علني، وشهد المزاد إقبال كبير من قبل محبي السيارات الكلاسيكية النادرة .
وحضر ذلك المزاد عدد كبير من أجل الحصول على تلك السيارة، وتم إقامة المزاد بـ شتوتجارت بألمانيا ، وتعد سيارة مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955 واحدة من نموذجين أوليين تم تصنيعهما من ذلك الطراز، وذلك ما ادي شركة مرسيدس للاحتفاظ بالنسخة الثانية .
سيارة مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955 مستوحاة من سيارة السباق W196R Grand Prix التي قادها خوان مانويل فانجيو، التي تستمد قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، وخضعت مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut إلى عملية ترميم كاملة في عام 1986، وحتي الان تظهر بحالة جيدة جدا .
وستظل مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe متاحة للعرض العام في المناسبات الخاصة، في حين تظل سيارة 300 SLR Coupé الأصلية الثانية في متحف مرسيدس وسيستمر عرضها في المتحف في شتوتجارت.
- سعر مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut موديل 1955 :
تم بيع سيارة مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955 في نهاية المزاد بسعر 135 ملين يورو ، أي ما يعادل 4 مليار و 377 مليون جنيه مصري تقريباً .