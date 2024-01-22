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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut تباع بـ 4 مليار جنيه

مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut
مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955

طرحت مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955 للبيع من عام ونصف بمزاد علني، وشهد المزاد إقبال  كبير من قبل محبي السيارات الكلاسيكية النادرة .

مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955

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وحضر ذلك المزاد عدد كبير من أجل الحصول على تلك السيارة، وتم إقامة المزاد بـ  شتوتجارت بألمانيا ، وتعد سيارة  مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955 واحدة من نموذجين أوليين تم تصنيعهما من ذلك الطراز، وذلك ما ادي شركة مرسيدس للاحتفاظ بالنسخة الثانية .

مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955

سيارة مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955 مستوحاة من سيارة السباق W196R Grand Prix التي قادها خوان مانويل فانجيو، التي تستمد قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، وخضعت مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut إلى عملية ترميم كاملة في عام 1986، وحتي الان تظهر بحالة جيدة جدا .

مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955

وستظل مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe متاحة للعرض العام في المناسبات الخاصة، في حين تظل سيارة 300 SLR Coupé الأصلية الثانية في متحف مرسيدس وسيستمر عرضها في المتحف في شتوتجارت.

- سعر مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut موديل 1955 :

مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955

تم بيع سيارة مرسيدس 300 SLR Uhlenhaut Coupe Prototype موديل 1955 في نهاية المزاد بسعر 135 ملين يورو ، أي ما يعادل 4 مليار و 377 مليون جنيه مصري تقريباً .

 

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